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Скрытое сокровище Португалии: почему Виана-ду-Каштелу стоит посетить каждому туристу

Где Португалия звучит по-другому: туристы пока не добрались, а вы уже можете
2:14
Туризм

Пока туристы штурмуют Лиссабон и Порту, на севере Португалии прячется Виана-ду-Каштелу — город с видом на Атлантику, средневековой атмосферой и пляжами без суеты. Здесь вы найдёте всё, за что любят Португалию, но без шума и толп.

Виана-ду-Каштелу, Португалия
Фото: commons.wikimedia.org by Bjs, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виана-ду-Каштелу, Португалия

Начните с высоты

Монте-де-Санта-Лузия и базилика на вершине — обязательный пункт маршрута. Смешение готики, византийских элементов и захватывающих видов.

Подняться можно пешком по 400 ступеням или на Elevador de Santa Luzia — самом длинном фуникулёре страны (всего 3 доллара туда-обратно).

Город, где Эйфель оставил свой след

Прогуляйтесь к чугунному Понте-Эйфелю — да-да, его построил тот самый Гюстав Эйфель. Мост соединяет центр с пляжами, но сам по себе — уже достопримечательность.

После прогулки можно выпить кофе на тенистой площади или отправиться дальше — к маяку Монтедор, самому северному в Португалии.

Песок, волны и серф

Пляжи Прайя-Норте и Прайя-ду-Кабеделу — буквально в паре минут от центра. Здесь катаются на серфе, отдыхают на песке и ловят закаты. Взять урок — проще простого: в Viana Surf Club четыре занятия обойдутся в 140 долларов.

Где остановиться и что попробовать

В историческом центре вас ждут:

  • шикарный Casa Manuel Espregueira e Oliveira — отреставрированный особняк XIX века;
  • уютный Margarida da Praca — бюджетный и атмосферный.

А на ужин загляните в:

  • Tasquinha BelaCosteira — морепродукты, как дома у бабушки;
  • Poço — Bar & Petiscos — идеальное место для бокала португальского вина;
  • Encanto Das Mordomas — кофе и выпечка, чтобы начать день по-португальски.

Планируете поездку?

Ближайший аэропорт — в Порту. До Виана-ду-Каштелу — 40 минут на машине или до двух часов на транспорте. Город компактный и прекрасно подходит для пеших прогулок.

А если захочется продлить отпуск — отправляйтесь на остров Армона или в недооценённый Ольян с песчаными пляжами и неспешной атмосферой.

Уточнения

Виа́на-ду-Каште́лу (порт. Viana do Castelo,) — город и морской порт в Португалии, центр одноимённого округа и муниципалитета. Город расположен в 335 км на север от столицы Португалии города Лиссабон на берегу Атлантического океана в устье реки Лима.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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