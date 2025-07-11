Скрытое сокровище Португалии: почему Виана-ду-Каштелу стоит посетить каждому туристу

Пока туристы штурмуют Лиссабон и Порту, на севере Португалии прячется Виана-ду-Каштелу — город с видом на Атлантику, средневековой атмосферой и пляжами без суеты. Здесь вы найдёте всё, за что любят Португалию, но без шума и толп.
Монте-де-Санта-Лузия и базилика на вершине — обязательный пункт маршрута. Смешение готики, византийских элементов и захватывающих видов.
Подняться можно пешком по 400 ступеням или на Elevador de Santa Luzia — самом длинном фуникулёре страны (всего 3 доллара туда-обратно).
Прогуляйтесь к чугунному Понте-Эйфелю — да-да, его построил тот самый Гюстав Эйфель. Мост соединяет центр с пляжами, но сам по себе — уже достопримечательность.
После прогулки можно выпить кофе на тенистой площади или отправиться дальше — к маяку Монтедор, самому северному в Португалии.
Пляжи Прайя-Норте и Прайя-ду-Кабеделу — буквально в паре минут от центра. Здесь катаются на серфе, отдыхают на песке и ловят закаты. Взять урок — проще простого: в Viana Surf Club четыре занятия обойдутся в 140 долларов.
В историческом центре вас ждут:
А на ужин загляните в:
Ближайший аэропорт — в Порту. До Виана-ду-Каштелу — 40 минут на машине или до двух часов на транспорте. Город компактный и прекрасно подходит для пеших прогулок.
А если захочется продлить отпуск — отправляйтесь на остров Армона или в недооценённый Ольян с песчаными пляжами и неспешной атмосферой.
Виа́на-ду-Каште́лу (порт. Viana do Castelo,) — город и морской порт в Португалии, центр одноимённого округа и муниципалитета. Город расположен в 335 км на север от столицы Португалии города Лиссабон на берегу Атлантического океана в устье реки Лима.
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