Арко скрывает свои секреты: почему этот город в тени туристов оказывается настоящей находкой?

Озеро Гарда рядом, но туристов нет: город, который словно нарочно спрятали от всех

2:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Север Италии — это не только озеро Гарда, сверкающее между Альпами и виноградниками. Это ещё и Арко — живописный городок у подножия скал Трентино-Альто-Адидже. В то время как толпы туристов устремляются в Мальчезине или Сало, Арко остаётся в тени. И в этом его прелесть.

Фото: commons.wikimedia.org by Beuz93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Арко, озеро Гарда

Арко — сердце приключений

Уже через 10 минут после выезда из северной части Гарды вы окажетесь в другом ритме жизни. Арко — это:

более 100 скал для альпинизма;

живописные виа ферраты;

маршруты для хайкинга и велопрогулок;

отсутствие суеты.

Пешком — к древнему замку

Старый город спускается от замка, возвышающегося на утёсе. Добраться до него можно по петляющим каменным улочкам через оливковые рощи. Панорама — захватывает: кобальтовое озеро внизу и мускулистые вершины Монте-Стиво на горизонте.

Крепость, которой почти 2300 лет, хранит дух настоящей истории. Но и без экскурсий вы почувствуете, что это место — особенное.

От площади — к пляжам и соснам

Из центра Арко можно по набережной вдоль реки Сарка за 20 минут доехать до Торболе. Это место для вейкбординга, каяков и купания в кристальной воде. А чуть дальше, в Рива-дель-Гарда, — бухты в форме ракушек, тенистые сосны и пастельные здания.

Пешие маршруты — от лёгких до головокружительных

Если вы не готовы к восхождениям, выберите спокойную дорожку вдоль реки, где оливковые деревья сменяются виноградниками.

Хочется настоящего альпийского настроения? Идите до озера Тенно через деревушку Канале — говорят, она входит в число самых красивых горных поселений Италии.

Ну а тем, кто ищет настоящие вызовы, подойдёт маршрут на Монте-Мисоне: почти 1800 метров высоты и вид на озеро и Доломиты, который невозможно забыть.

Как добраться

Удобнее всего прилететь в Верону (аэропорт Виллафранка) и взять машину. Прямой путь займёт чуть больше часа, а живописный — полтора. Или же выберите автобус — из Трентино они ходят регулярно.

Уточнения

Га́рда (Лаго-ди-Гарда итал. Lago di Garda, устар. Бенакское озеро лат. Benacus lacus) — самое большое озеро в Италии, расположенное вблизи южного подножья Альп в котловине ледниково-тектонического происхождения. Лежит на высоте 65 м.

