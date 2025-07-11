Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему кошки выбирают простые игрушки: поведение, инстинкты и запахи
Конкуренция усиливается: получится ли у Makita вернуть позиции среди конкурентов
Перманентный макияж межреснички: плюсы, минусы и рекомендации
Запеченные яблоки: откройте секрет идеального десерта
Тренировки Брэда Питта для Трои: что помогло ему стать легендой экрана
Биологи связывают всплеск численности вредителей с тёплой зимой и ранней весной
Почему покупка новостройки в ипотеку превращается в ловушку — мало кто об этом говорит
Паулина Андреева удалила пост о разводе: новые подробности
Прокат только по паспорту: как изменились правила для самокатчиков

Улыбаемся и защищаемся: как избежать навязывания услуг на отдыхе

Эта уловка с "всё включено" работает против вас: что делать, когда курорт превращается в маркетплейс
2:00
Туризм

"Можно улыбаться, улыбаться и быть злодеем", — с раздражением говорит Гамлет. И, кажется, именно так ведёт себя современная индустрия продаж — от баннерной рекламы до гостиничного сервиса. Особенно это ощущается в поездке на "всё включено" — когда вы заплатили немалые деньги, чтобы отдыхать, а не отбиваться от "вежливого" навязывания услуг.

Стойка регистрации
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стойка регистрации

Когда отдых превращается в спецоперацию

"Не успеешь и двух шагов сделать, как какой-нибудь сотрудник попытается тебе что-нибудь продать", — рассказала о поездке на курорты одна блогерша.

В результате они с мужем стали буквально прятаться от персонала — как агенты на задании. Печально, но факт: дополнительная продажа услуг — это не жадность отдельных сотрудников, а нормальная часть стратегии большинства отелей.

Что скрывается за широкой улыбкой

Продажа дополнительных услуг — отдельное искусство. Например, компания Oaky обещает отелям дополнительный доход от 41 до 235 долларов с каждого гостя в месяц. Всё благодаря "незаметным" апселлам — от рекламы в номерах до эксклюзивных предложений на месте.

Утончённые техники убеждения включают:

  • акцент на "впечатлениях, а не продуктах";
  • предложения, построенные на удобстве и уникальности;
  • маскировку апселов под заботу о клиенте (пример — система Operto);
  • цепочку дополнительных услуг, — от момента бронирования до ухода из спа.

Как не стать жертвой

Есть простое правило: предполагаем, что любое предложение — это продажа. Доброжелательность — прекрасно, но не стоит быть наивным. Вежливое "нет, спасибо" — ваше главное оружие.

Что ещё поможет:

  • Задавайте вопросы: что входит в "всё включено"? Какие услуги платные?
  • Не стесняйтесь просить разъяснений по комиссиям и скрытым условиям.
  • Помните: вы имеете право не покупать ничего сверх обещанного.

Уточнения

Повышение продаж (от англ. upsale, upselling) — в торговле общее наименование для применяемых продавцами техник, обеспечивающих повышение стоимости сделки или дополнительные продажи.

"Га́млет" - трагедия Уильяма Шекспира в пяти актах, одна из самых известных его пьес и одна из самых знаменитых пьес в мировой драматургии. Написана в 1599–1601 годах.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Еда и рецепты
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали Аудио 
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Домашние животные
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины Аудио 
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире
Домашние животные
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире Аудио 
Популярное
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются

В Средиземном море акулы встречаются повсеместно, но Чёрное море они игнорируют. Разбираемся, какие факторы отпугивают морских хищников от этого региона.

Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
ЕС хочет увеличить экспорт газа из Азербайджана. Но как это сделать без России?
Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Последние материалы
Почему кошки выбирают простые игрушки: поведение, инстинкты и запахи
Конкуренция усиливается: получится ли у Makita вернуть позиции среди конкурентов
Перманентный макияж межреснички: плюсы, минусы и рекомендации
Запеченные яблоки: откройте секрет идеального десерта
Тренировки Брэда Питта для Трои: что помогло ему стать легендой экрана
Биологи связывают всплеск численности вредителей с тёплой зимой и ранней весной
Эта уловка с "всё включено" работает против вас: что делать, когда курорт превращается в маркетплейс
Почему покупка новостройки в ипотеку превращается в ловушку — мало кто об этом говорит
Паулина Андреева удалила пост о разводе: новые подробности
Прокат только по паспорту: как изменились правила для самокатчиков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.