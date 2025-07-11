Улыбаемся и защищаемся: как избежать навязывания услуг на отдыхе

"Можно улыбаться, улыбаться и быть злодеем", — с раздражением говорит Гамлет. И, кажется, именно так ведёт себя современная индустрия продаж — от баннерной рекламы до гостиничного сервиса. Особенно это ощущается в поездке на "всё включено" — когда вы заплатили немалые деньги, чтобы отдыхать, а не отбиваться от "вежливого" навязывания услуг.
"Не успеешь и двух шагов сделать, как какой-нибудь сотрудник попытается тебе что-нибудь продать", — рассказала о поездке на курорты одна блогерша.
В результате они с мужем стали буквально прятаться от персонала — как агенты на задании. Печально, но факт: дополнительная продажа услуг — это не жадность отдельных сотрудников, а нормальная часть стратегии большинства отелей.
Продажа дополнительных услуг — отдельное искусство. Например, компания Oaky обещает отелям дополнительный доход от 41 до 235 долларов с каждого гостя в месяц. Всё благодаря "незаметным" апселлам — от рекламы в номерах до эксклюзивных предложений на месте.
Есть простое правило: предполагаем, что любое предложение — это продажа. Доброжелательность — прекрасно, но не стоит быть наивным. Вежливое "нет, спасибо" — ваше главное оружие.
Повышение продаж (от англ. upsale, upselling) — в торговле общее наименование для применяемых продавцами техник, обеспечивающих повышение стоимости сделки или дополнительные продажи.
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