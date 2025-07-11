Улыбаемся и защищаемся: как избежать навязывания услуг на отдыхе

Эта уловка с "всё включено" работает против вас: что делать, когда курорт превращается в маркетплейс

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Можно улыбаться, улыбаться и быть злодеем", — с раздражением говорит Гамлет. И, кажется, именно так ведёт себя современная индустрия продаж — от баннерной рекламы до гостиничного сервиса. Особенно это ощущается в поездке на "всё включено" — когда вы заплатили немалые деньги, чтобы отдыхать, а не отбиваться от "вежливого" навязывания услуг.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стойка регистрации

Когда отдых превращается в спецоперацию

"Не успеешь и двух шагов сделать, как какой-нибудь сотрудник попытается тебе что-нибудь продать", — рассказала о поездке на курорты одна блогерша.

В результате они с мужем стали буквально прятаться от персонала — как агенты на задании. Печально, но факт: дополнительная продажа услуг — это не жадность отдельных сотрудников, а нормальная часть стратегии большинства отелей.

Что скрывается за широкой улыбкой

Продажа дополнительных услуг — отдельное искусство. Например, компания Oaky обещает отелям дополнительный доход от 41 до 235 долларов с каждого гостя в месяц. Всё благодаря "незаметным" апселлам — от рекламы в номерах до эксклюзивных предложений на месте.

Утончённые техники убеждения включают:

акцент на "впечатлениях, а не продуктах";

предложения, построенные на удобстве и уникальности;

маскировку апселов под заботу о клиенте (пример — система Operto);

цепочку дополнительных услуг, — от момента бронирования до ухода из спа.

Как не стать жертвой

Есть простое правило: предполагаем, что любое предложение — это продажа. Доброжелательность — прекрасно, но не стоит быть наивным. Вежливое "нет, спасибо" — ваше главное оружие.

Что ещё поможет:

Задавайте вопросы: что входит в "всё включено"? Какие услуги платные?

Не стесняйтесь просить разъяснений по комиссиям и скрытым условиям.

Помните: вы имеете право не покупать ничего сверх обещанного.

Уточнения

Повышение продаж (от англ. upsale, upselling) — в торговле общее наименование для применяемых продавцами техник, обеспечивающих повышение стоимости сделки или дополнительные продажи.



"Га́млет" - трагедия Уильяма Шекспира в пяти актах, одна из самых известных его пьес и одна из самых знаменитых пьес в мировой драматургии. Написана в 1599–1601 годах.

