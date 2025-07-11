Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
11 удивительных фактов об акулах: от чувствительности к электричеству до тонического сна
Открытие на Марсе: сеть древних рек указывает на наличие осадков
Как преодолеть застой в похудении: рекомендации по питанию, сну и активности
Почему пожелтела картофельная ботва и что с этим делать — важный совет перед сбором урожая
Кухня в белом цвете: недостатки, которые вы не замечали
Исследование PNAS показало эффективность утренних тренировок для снижения веса
Эта простая закуска спасёт любой пикник: сладкий перец, чесночок и всегда отличный результат
5 недорогих теней, которые стоят внимания: стойкость и качество без переплат
Что вредно для кондиционера: главные ошибки водителей в жару

Малайзия стала вторым домом: почему эта пара не жалеет о своём выборе

Почему пенсионеры переехали из США в Пенанг: история успеха
1:41
Туризм

В 1970-х годах Пол и Эллен преподавали в Малайзии как волонтеры Корпуса мира США. Этот опыт оставил у них неизгладимое впечатление.

Пенанг
Фото: ru.wikipedia.org by HundenvonPenang is licensed under Free More info
Пенанг

Когда они готовились к пенсии в Калифорнии, Эллен прочитала статью в Forbes о том, как люди уезжают на пенсию за границу. Это вдохновило их вернуться в Малайзию, где они проводили отпуск много раз и всегда восхищались этой страной.

В 2015 году, собираясь уйти на пенсию, они провели пять недель в Малайзии, чтобы понять, подходит ли это место для их новой жизни. Они осознали, что могут жить здесь гораздо дешевле. Когда пришло время, они без колебаний распрощались с жизнью в США, избавившись почти от всего, включая машины и мебель.

Прошло уже семь лет с тех пор, как пара переехала в Пенанг. Это место привлекло их своим сочетанием природы и городской жизни, а также надежной системой общественного транспорта. Хотя некоторые друзья и семья не понимали их решение, Пол и Эллен были уверены в своём выборе.

Отсутствие детей упростило переезд, и они могли сосредоточиться на своем новом этапе жизни. Они участвуют в визовой программе Malaysia My Second Home, что позволяет им жить в Малайзии без необходимости покупки недвижимости, благодаря старым правилам программы.

Перед переездом они продали свой дом в США и теперь живут в квартире с тремя спальнями на берегу моря, арендная плата составляет около 1800 долларов в месяц, пишет Business Insider.

Уточнения

Пинанг или Пенанг (малайск. Pulau Pinang, англ. Penang) — штат в Малайзии, расположенный на северо-западном побережье Малаккского полуострова, в малаккском проливе. Штат состоит из двух частей — сам остров Пинанг и прибрежная материковая полоса Себеранг-Перай, — соединённых Пинангским мостом. Общая площадь штата составляет 1031 км². Административный центр — город Джорджтаун, население — 400 000 человек.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Домашние животные
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины Аудио 
Справедливость на корте: Янник Синнер снялся с Уимблдона после отказа Димитрова
Новости спорта
Справедливость на корте: Янник Синнер снялся с Уимблдона после отказа Димитрова Аудио 
США усиливают информационную войну у границ России: новый этап эскалации
Мир. Новости мира
США усиливают информационную войну у границ России: новый этап эскалации Аудио 
Популярное
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце

Судебное разбирательство между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным завершено. Узнайте, кого выберет суд в вопросе опеки над 12-летним Тимофеем.

Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Последние материалы
11 удивительных фактов об акулах: от чувствительности к электричеству до тонического сна
Открытие на Марсе: сеть древних рек указывает на наличие осадков
Как преодолеть застой в похудении: рекомендации по питанию, сну и активности
Почему пожелтела картофельная ботва и что с этим делать — важный совет перед сбором урожая
Почему пенсионеры переехали из США в Пенанг: история успеха
Кухня в белом цвете: недостатки, которые вы не замечали
Исследование PNAS показало эффективность утренних тренировок для снижения веса
Эта простая закуска спасёт любой пикник: сладкий перец, чесночок и всегда отличный результат
5 недорогих теней, которые стоят внимания: стойкость и качество без переплат
Что вредно для кондиционера: главные ошибки водителей в жару
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.