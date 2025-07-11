Малайзия стала вторым домом: почему эта пара не жалеет о своём выборе

Почему пенсионеры переехали из США в Пенанг: история успеха

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 1970-х годах Пол и Эллен преподавали в Малайзии как волонтеры Корпуса мира США. Этот опыт оставил у них неизгладимое впечатление.

Фото: ru.wikipedia.org by HundenvonPenang is licensed under Free More info Пенанг

Когда они готовились к пенсии в Калифорнии, Эллен прочитала статью в Forbes о том, как люди уезжают на пенсию за границу. Это вдохновило их вернуться в Малайзию, где они проводили отпуск много раз и всегда восхищались этой страной.

В 2015 году, собираясь уйти на пенсию, они провели пять недель в Малайзии, чтобы понять, подходит ли это место для их новой жизни. Они осознали, что могут жить здесь гораздо дешевле. Когда пришло время, они без колебаний распрощались с жизнью в США, избавившись почти от всего, включая машины и мебель.

Прошло уже семь лет с тех пор, как пара переехала в Пенанг. Это место привлекло их своим сочетанием природы и городской жизни, а также надежной системой общественного транспорта. Хотя некоторые друзья и семья не понимали их решение, Пол и Эллен были уверены в своём выборе.

Отсутствие детей упростило переезд, и они могли сосредоточиться на своем новом этапе жизни. Они участвуют в визовой программе Malaysia My Second Home, что позволяет им жить в Малайзии без необходимости покупки недвижимости, благодаря старым правилам программы.

Перед переездом они продали свой дом в США и теперь живут в квартире с тремя спальнями на берегу моря, арендная плата составляет около 1800 долларов в месяц, пишет Business Insider.

Уточнения

Пинанг или Пенанг (малайск. Pulau Pinang, англ. Penang) — штат в Малайзии, расположенный на северо-западном побережье Малаккского полуострова, в малаккском проливе. Штат состоит из двух частей — сам остров Пинанг и прибрежная материковая полоса Себеранг-Перай, — соединённых Пинангским мостом. Общая площадь штата составляет 1031 км². Административный центр — город Джорджтаун, население — 400 000 человек.



