Бавария не только на открытках: откройте секреты города Шлирзее

Альпы без суеты: секретный курорт в часе от Мюнхена, где никто не торопится

Вы можете не знать этого, но образ Баварии уже давно живёт у вас в голове. Замок, вдохновивший Disney, Октоберфест, золотые пейзажи, кружки с пеной и аккуратные деревни у подножия Альп — всё это реальность, а не только картинка с открытки.

Фото: commons.wikimedia.org by Roger Bieri and Daniel Di Palma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бавария

Один из таких живых уголков — город Шлирзее, расположенный на одноимённом озере всего в часе от Мюнхена. Здесь всё, что нужно для медленного и красивого отпуска: альпийские тропы, прозрачная вода, жёлтые церкви и запах свежего хлеба в уличных кафе.

Что делать на озере

Начните утро с прогулки по вымощенной набережной — она доступна даже на коляске и растягивается на 8 км. По пути: лодочные домики, кофейни, запах гор и неспешная жизнь.

Пляж Park Strandbad на восточном берегу — идеален для летнего купания. Там же можно прыгать с трамплина, играть в волейбол и расслабляться в пивном саду с видом на озеро. А с мая по сентябрь работает школа парусного спорта.

Любителям активностей — аренда каяков и сапов, а тем, кто хочет выше — тропа к альпийской хижине Шлирсберг-Альм. Прогулка займёт около получаса, но виды с вершины того стоят. Там же — кафе, мороженое и даже горка, чтобы вернуться вниз быстро и весело.

А в 15 минутах от города — Байришцелль, где фуникулёр за семь минут доставит вас к вершине горы Вендельштайн. Там — церковь, смотровые площадки и пещеры.

Глубже в баварскую культуру

Церковь Святого Сикста с её жёлтым фасадом и барочной колокольней — не просто открытка, а действующий храм начала XVIII века.

Внутри — фрески и люстра, подаренная принцем Арнульфом фон Виттельсбахом. На кладбище рядом покоится художник Ян Поллак и другие исторические фигуры.

Музей под открытым небом Маркуса Васмайера покажет, как выглядела баварская деревня XVIII века. Туда можно доехать на поезде за 20 минут. На территории — настоящие фермерские дома, ресторан Zum Wofen и пивной сад.

Если останетесь в городе, зайдите в ресторан Hofhaus am See - 4,6 звезды на Tripadvisor, награда "Выбор путешественников". Всё честно: шницель, кнёдли, брецели — и вид на озеро.

Шлирзее легко добраться из аэропортов Мюнхена (1 час) или Зальцбурга (1,5 часа машиной). На поезде — чуть дольше, но не менее живописно.

Уточнения

Свобо́дное госуда́рство Бава́рия; нем. Freistaat Bayern) — одна из 16 немецких земель (государств); является наибольшей по площади и второй по численности населения землёй в составе ФРГ. Столица и крупнейший город — Мюнхен. Административно делится на семь округов.

