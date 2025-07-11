Бесплатные перелёты для бортпроводников: мечта или реальность?

Бонус мечты, который требует терпения: как летают стюардессы

2:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Профессия бортпроводника окутана романтикой — постоянные путешествия, другие города, небесные панорамы. Но за красивой формой и идеальным макияжем скрываются свои нюансы. Например, льготы на перелёты: звучит как мечта, но как это устроено на самом деле?

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Стюардесса

Кто летает бесплатно

Многие американские авиакомпании предоставляют бесплатные перелёты не только сотрудникам, но и их близким.

"[Сотрудники] супруги/партнёры, дети, а иногда и родители также могут бесплатно летать рейсами своей авиакомпании. Даже пенсионеры продолжают пользоваться льготами на проезд после выхода на пенсию, хотя их статус ниже, чем у нынешних сотрудников", — рассказывает стюардесса с 40-летним стажем Барби Смит.

Но чтобы воспользоваться этой привилегией, нужно понимать: всё завязано на понятии "ожидание" — то есть место достаётся только в случае, если никто из пассажиров с билетами не занял его раньше.

Как работает "статус ожидания"

"Если рейс заполнен и все пассажиры, оплатившие билет, явились на рейс, то пассажиры, ожидающие посадки, не садятся в самолёт и вынуждены ждать следующего рейса", — объясняет Барби.

Места раздаются по разным принципам: где-то по принципу "кто раньше зарегистрировался", где-то — по стажу сотрудника.

Также многое зависит от политики авиакомпании. Некоторые удерживают высокие цены до последнего, другие — предлагают скидки, которые могут вытеснить сотрудников, летящих бесплатно. Но зато летать можно практически неограниченно, а иногда — и пожизненно.

Есть и альтернативы

Если не хочется рисковать и ждать, можно купить билет со скидкой. Большинство авиакомпаний предлагают такой вариант своим сотрудникам.

Ещё один бонус — взаимные соглашения между авиакомпаниями. Благодаря им можно летать на рейсах других компаний почти бесплатно, но с меньшим приоритетом.

А ещё есть возможность пересесть в салоне или кабине пилота — особенно если вы добираетесь на смену из другого города.

"Это … значит, что нам не обязательно жить в городе, где базируется наша авиакомпания", — говорит Барби.

И да, несмотря на компромиссы, бесплатные перелёты — это одна из самых ценных частей профессии.

"Летайте бесплатно, но составьте резервные планы на случай, если что-то пойдёт не так, как планировалось".

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess)), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

