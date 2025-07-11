Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Паулина Поризкова в 60 лет нашла счастье: модель обручилась с голливудским сценаристом
Учёные синтезировали новые соединения для борьбы с устойчивыми инфекциями
Автовладельцам рассказали, почему ручная мойка с губкой сохраняет лак
Петрушка без задержек: как подготовить семена, чтобы не ждать всходов месяцами
5 ошибок в декоре, которые делают квартиру безвкусной
Как финны нашли способ обходить банки, обменивая рубли на евро
Бонус мечты, который требует терпения: как летают стюардессы
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире
Алкогольные коктейли вызывают резкую нагрузку на весь организм

В Британии за рулем: почему местные водители стали эталоном вежливости на дорогах

Эта страна неожиданно победила в рейтинге самых вежливых водителей Европы
2:03
Туризм

Если вы когда-либо сталкивались с грубым или агрессивным водителем, то знаете, как это портит настроение — а иногда и весь отпуск. Особенно если вы за рулём не в своей стране, а, например, в Европе: непривычная сторона движения, арендованная машина и чужие правила только усиливают стресс.

Водитель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель

Но есть хорошие новости. Согласно исследованию AutoTrader за 2025 год, Великобритания стала лидером рейтинга самых дружелюбных водителей в мире, набрав 35,4 балла из 40. Это выше, чем у Новой Зеландии и Австралии, которые замкнули тройку лидеров.

Почему именно Великобритания?

Исследование основывалось на оценке личностных качеств водителей — таких как доброжелательность, эмпатия и готовность уступить. Людей спрашивали, как часто они ведут себя за рулём так, что это может показаться другим грубым.

AutoTrader объясняет лидерство страны тем, что:

  • местные водители тщательно соблюдают ПДД;
  • на экзаменах по вождению акцент делается на вежливость и спокойствие;

"у водителей укоренилось чувство вежливости, например, они [подают сигналы] заблаговременно и пропускают других участников движения".

Как водить в Великобритании и не нервничать

Если вы планируете брать машину в Англии, Уэльсе, Шотландии или Северной Ирландии, запомните несколько простых правил:

  • движение левостороннее, а значит, пропускать нужно тех, кто справа;
  • на ветровое стекло можно приклеить зелёную "P-пластину" (вы ученик) или красную "L" в Ирландии — чтобы другие знали, что вы не местный;
  • запрещено водить в состоянии опьянения (максимум — 0,08%);
  • использование телефона и других устройств за рулём — под запретом;
  • при плохой видимости нужно включать фары или противотуманные огни.

А если хотите путешествовать по сельской местности и открытым дорогам — автомобиль даст вам полную свободу.

Уточнения

Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы. Столица — Лондон.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Водителям объяснили, как уступать скорой на красный свет
Авто
Водителям объяснили, как уступать скорой на красный свет Аудио 
Агрономы: осенняя обрезка поросли ослабляет малину перед зимой
Садоводство, цветоводство
Агрономы: осенняя обрезка поросли ослабляет малину перед зимой Аудио 
Экономические рычаги Москвы: Россия влияет на политику Армении
Мир. Новости мира
Экономические рычаги Москвы: Россия влияет на политику Армении
Популярное
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце

Судебное разбирательство между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным завершено. Узнайте, кого выберет суд в вопросе опеки над 12-летним Тимофеем.

Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Последние материалы
Паулина Поризкова в 60 лет нашла счастье: модель обручилась с голливудским сценаристом
Учёные синтезировали новые соединения для борьбы с устойчивыми инфекциями
Автовладельцам рассказали, почему ручная мойка с губкой сохраняет лак
Петрушка без задержек: как подготовить семена, чтобы не ждать всходов месяцами
5 ошибок в декоре, которые делают квартиру безвкусной
Как финны нашли способ обходить банки, обменивая рубли на евро
Бонус мечты, который требует терпения: как летают стюардессы
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире
Алкогольные коктейли вызывают резкую нагрузку на весь организм
Елена Борщёва похвасталась тем, что её дочь поступила в престижное учебное заведение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.