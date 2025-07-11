В Британии за рулем: почему местные водители стали эталоном вежливости на дорогах

Если вы когда-либо сталкивались с грубым или агрессивным водителем, то знаете, как это портит настроение — а иногда и весь отпуск. Особенно если вы за рулём не в своей стране, а, например, в Европе: непривычная сторона движения, арендованная машина и чужие правила только усиливают стресс.
Но есть хорошие новости. Согласно исследованию AutoTrader за 2025 год, Великобритания стала лидером рейтинга самых дружелюбных водителей в мире, набрав 35,4 балла из 40. Это выше, чем у Новой Зеландии и Австралии, которые замкнули тройку лидеров.
Исследование основывалось на оценке личностных качеств водителей — таких как доброжелательность, эмпатия и готовность уступить. Людей спрашивали, как часто они ведут себя за рулём так, что это может показаться другим грубым.
"у водителей укоренилось чувство вежливости, например, они [подают сигналы] заблаговременно и пропускают других участников движения".
Если вы планируете брать машину в Англии, Уэльсе, Шотландии или Северной Ирландии, запомните несколько простых правил:
А если хотите путешествовать по сельской местности и открытым дорогам — автомобиль даст вам полную свободу.
Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы. Столица — Лондон.
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