В Британии за рулем: почему местные водители стали эталоном вежливости на дорогах

Эта страна неожиданно победила в рейтинге самых вежливых водителей Европы

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы когда-либо сталкивались с грубым или агрессивным водителем, то знаете, как это портит настроение — а иногда и весь отпуск. Особенно если вы за рулём не в своей стране, а, например, в Европе: непривычная сторона движения, арендованная машина и чужие правила только усиливают стресс.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Водитель

Но есть хорошие новости. Согласно исследованию AutoTrader за 2025 год, Великобритания стала лидером рейтинга самых дружелюбных водителей в мире, набрав 35,4 балла из 40. Это выше, чем у Новой Зеландии и Австралии, которые замкнули тройку лидеров.

Почему именно Великобритания?

Исследование основывалось на оценке личностных качеств водителей — таких как доброжелательность, эмпатия и готовность уступить. Людей спрашивали, как часто они ведут себя за рулём так, что это может показаться другим грубым.

AutoTrader объясняет лидерство страны тем, что:

местные водители тщательно соблюдают ПДД;

на экзаменах по вождению акцент делается на вежливость и спокойствие;

"у водителей укоренилось чувство вежливости, например, они [подают сигналы] заблаговременно и пропускают других участников движения".

Как водить в Великобритании и не нервничать

Если вы планируете брать машину в Англии, Уэльсе, Шотландии или Северной Ирландии, запомните несколько простых правил:

движение левостороннее, а значит, пропускать нужно тех, кто справа;

на ветровое стекло можно приклеить зелёную "P-пластину" (вы ученик) или красную "L" в Ирландии — чтобы другие знали, что вы не местный;

запрещено водить в состоянии опьянения (максимум — 0,08%);

использование телефона и других устройств за рулём — под запретом;

при плохой видимости нужно включать фары или противотуманные огни.

А если хотите путешествовать по сельской местности и открытым дорогам — автомобиль даст вам полную свободу.

Уточнения

Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы. Столица — Лондон.