Как избежать толп туристов в Ирландии: раскрываем секреты идеального времени для поездки

Паб без толпы, замок без туристов: когда кажется, что Ирландия только твоя

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ирландия — страна, где магия буквально висит в воздухе. Здесь скалы обрываются прямо в море, в городах века соседствуют с современностью, а каждый паб рассказывает свою историю. Но есть один нюанс, который может легко испортить даже самый долгожданный отпуск — время года, когда вы приезжаете.

Фото: commons.wikimedia.org by Phouka, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Замок, Ирландия

Почему лето не всегда лучший выбор

Туристический пик приходится на июнь — начало сентября, а также на март, когда отмечают День святого Патрика. В это время Ирландия встречает волны туристов, а порты — круизные лайнеры.

Очереди в музеи, отсутствие мест в ресторанах, переполненные отели — всё это превращает романтику в логистический квест. Даже в Дублине и Белфасте ощущение, что город не справляется с наплывом.

Да, летом солнце встаёт в 4:30 и садится после 22:00, и это здорово. Но если вы хотите увидеть Ирландию, а не толпы, подумайте о межсезонье.

Весна и осень: немного дождя, но много свободы

Лучшее время — апрель-май и конец сентября — октябрь. Погода может быть переменчивой, но города остаются такими же живыми.

Вот что открыто круглый год:

пивоварня Guinness и собор Святого Патрика в Дублине,

музей Titanic и пароход Nomadic в Белфасте,

замок Бларни, где туристы висят вниз головой, чтобы поцеловать легендарный камень.

Даже если часы работы меняются, эти места не закрываются. А вот небольшие локации в сельской местности могут не работать в межсезонье — уточните заранее.

Идеальные маршруты вне толпы

Если повезёт с погодой, поезжайте к скалам Мохер или прокатитесь по Кольцу Керри — 111 миль по юго-западной Ирландии с панорамами, которые невозможно забыть.

Главное — помните: настоящая Ирландия не исчезает ни в дождь, ни в туман. Она просто становится ближе.

Уточнения

Респу́блика Ирла́ндия (для отличия от Северной Ирландии) — государство в Северной Европе, занимающее бо́льшую часть острова Ирландия. Название страны происходит от древнеирландского Eriu, или Эриу — имени богини в ирландской мифологии. Столица — город Дублин.

