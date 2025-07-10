Как избежать толп туристов в Ирландии: раскрываем секреты идеального времени для поездки

Ирландия — страна, где магия буквально висит в воздухе. Здесь скалы обрываются прямо в море, в городах века соседствуют с современностью, а каждый паб рассказывает свою историю. Но есть один нюанс, который может легко испортить даже самый долгожданный отпуск — время года, когда вы приезжаете.
Туристический пик приходится на июнь — начало сентября, а также на март, когда отмечают День святого Патрика. В это время Ирландия встречает волны туристов, а порты — круизные лайнеры.
Очереди в музеи, отсутствие мест в ресторанах, переполненные отели — всё это превращает романтику в логистический квест. Даже в Дублине и Белфасте ощущение, что город не справляется с наплывом.
Да, летом солнце встаёт в 4:30 и садится после 22:00, и это здорово. Но если вы хотите увидеть Ирландию, а не толпы, подумайте о межсезонье.
Лучшее время — апрель-май и конец сентября — октябрь. Погода может быть переменчивой, но города остаются такими же живыми.
Вот что открыто круглый год:
Даже если часы работы меняются, эти места не закрываются. А вот небольшие локации в сельской местности могут не работать в межсезонье — уточните заранее.
Если повезёт с погодой, поезжайте к скалам Мохер или прокатитесь по Кольцу Керри — 111 миль по юго-западной Ирландии с панорамами, которые невозможно забыть.
Главное — помните: настоящая Ирландия не исчезает ни в дождь, ни в туман. Она просто становится ближе.
Респу́блика Ирла́ндия (для отличия от Северной Ирландии) — государство в Северной Европе, занимающее бо́льшую часть острова Ирландия. Название страны происходит от древнеирландского Eriu, или Эриу — имени богини в ирландской мифологии. Столица — город Дублин.
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