Экскурсоводы готовятся к новым правилам: 20 специалистов успешно сдали квалификацию в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прошел очередной этап профессиональной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков.
20 специалистов успешно сдали квалификационный экзамен, в результате чего общее число аттестованных работников отрасли гостеприимства в Нижегородской области достигло 409 человек, как сообщил министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.
Сергей Яковлев подчеркнул, что прохождение аттестации — это не просто формальность, а залог качества обслуживания и доверия туристов. Он отметил, что работа в этом направлении продолжится.
С 1 марта 2025 года наличие аттестации у экскурсоводов и гидов станет обязательным для работы по всей стране. Министр отметил важность подтверждения квалификации и напомнил о необходимости подачи заявления на портале "Госуслуги".
Аттестация включает тестирование и практическое задание, где экскурсоводы проводят часть экскурсии на русском языке, а гиды-переводчики — на иностранном. Информация о прохождении аттестации вносится в федеральный реестр, а все аттестованные специалисты получают нагрудные карточки.
Аттестация проводится в соответствии с федеральным законодательством и в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Проект направлен на развитие инфраструктуры, подготовку кадров, продвижение путешествий по России и обеспечение качественного сервиса, пишет "Нижегородская Правда".
Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
Судебное разбирательство между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным завершено. Узнайте, кого выберет суд в вопросе опеки над 12-летним Тимофеем.