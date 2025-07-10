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Экскурсоводы готовятся к новым правилам: 20 специалистов успешно сдали квалификацию в Нижнем Новгороде

Без аттестации — ни шагу! Как 409 специалистов меняют лицо туризма в Нижнем Новгороде
1:40
Туризм

В Нижнем Новгороде прошел очередной этап профессиональной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков.

нижний новгород
Фото: web.archive.org by Aleksey Igonin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
нижний новгород

20 специалистов успешно сдали квалификационный экзамен, в результате чего общее число аттестованных работников отрасли гостеприимства в Нижегородской области достигло 409 человек, как сообщил министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.

Сергей Яковлев подчеркнул, что прохождение аттестации — это не просто формальность, а залог качества обслуживания и доверия туристов. Он отметил, что работа в этом направлении продолжится.

С 1 марта 2025 года наличие аттестации у экскурсоводов и гидов станет обязательным для работы по всей стране. Министр отметил важность подтверждения квалификации и напомнил о необходимости подачи заявления на портале "Госуслуги".

Аттестация включает тестирование и практическое задание, где экскурсоводы проводят часть экскурсии на русском языке, а гиды-переводчики — на иностранном. Информация о прохождении аттестации вносится в федеральный реестр, а все аттестованные специалисты получают нагрудные карточки.

Аттестация проводится в соответствии с федеральным законодательством и в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Проект направлен на развитие инфраструктуры, подготовку кадров, продвижение путешествий по России и обеспечение качественного сервиса, пишет "Нижегородская Правда".

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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