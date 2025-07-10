Секреты итальянских площадей: почему вам не стоит задерживаться на пьяццах

Италия начинается за углом: почему не стоит задерживаться на площади

2:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Почти каждый итальянский город — от Флоренции до Сиены — устроен по одному принципу: центр, пьяцца, фонтаны, кафе и, конечно же, туристы. Площади с древности были сердцем города: здесь торговали, встречались, спорили, признавались в любви.

Фото: commons.wikimedia by Pequod76, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Собор на площади в Италии

Сейчас же они стали фотозонами с завышенными ценами и толпами людей, которых архитектура интересует меньше, чем ракурс для селфи.

Вы наверняка это узнаете: приезжаете, выходите на площадь, делаете пару кругов, снимаете сторис, зеваете… и уходите. Именно так срабатывает эффект "красиво, но бесполезно".

"Повернулся на 360 градусов, сделал пару фото, посмотрел на часы и ушёл — пьяццы сегодня существуют ровно для этого".

Итальянские площади стали заложниками своей же популярности. Тут шумно, дорого, и кофе за 10 евро с видом на толпу не принесёт удовольствия, особенно если рядом кто-то ест пиццу, сидя прямо на мраморной статуе.

Куда уходить, чтобы почувствовать настоящую Италию?

Очень просто: на соседнюю улицу. Буквально за углом от любой центральной площади начинается совсем другая жизнь — тише, уютнее, человечнее.

Например, в Сиене стоит отойти от Пьяцца-дель-Кампо, пройти по паре переулков — и вы окажетесь в кафе, где кофе стоит в два раза дешевле, а за соседним столом сидят не туристы, а местные.

Это работает и во Флоренции, и в Милане, и в Венеции. Выйдите из туристического потока, и город откроется с новой стороны — без продавцов зонтиков, очередей в туалет и толкотни у фонтанов.

А если хочется совсем тишины?

В Италии полно небольших городков, которые туристы игнорируют. Например, Комаккьо — тихий, водный, без толп и со своим очарованием. Его называют "маленькой Венецией", только без шума и гигантских очередей на гондолу. Здесь нет глянца, зато есть атмосфера и реальная Италия.

Сделайте фото на площади — да. Но потом обязательно сверните. В переулке вас ждёт что-то более тёплое и настоящее.

Уточнения

Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana,) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Столица — Рим. Государственный язык — итальянский, распадающийся на множество диалектов.

