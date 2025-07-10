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Три живописных маршрута: красноярские блогеры делятся секретами выездов на природу!

Где заканчиваются дороги и начинается покой: маршруты, про которые не расскажут в турагентствах
2:08
Туризм

Когда город начинает душить шумом, пылью и пробками, спасает только одно — срочный выезд на природу. Красноярские блогеры знают, куда сбегать, чтобы забыть о суете и перезарядить батарейки.

Путешественники на горах
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Путешественники на горах

Илья Сураев собрал лучшие идеи в своём телеграм-канале "В эти 15 минут модно" — все маршруты проверены друзьями и дают именно то самое ощущение "всё, теперь я снова живой".

Приисковый + Красноярское море

Пожалуй, один из самых фотогеничных маршрутов — в сторону Приискового. Именно туда отправились Лейла Исаева с друзьями.

"Лейла Исаева отправились в сторону Приискового. Нашли классный "мужской" отель и поднялись в горы. На обратном пути протестировали базу на Красноярском море".

Сначала ты в горах, потом у воды — и всё это в одном путешествии. Такой контраст работает на 100%.

3000 километров до Монголии

Для тех, кто любит дорогу и настоящие приключения, один из вариантов — выезд в Монголию через Абакан и Кызыл. Впечатляющим маршрутом поделился журналист Вова Богомолов в блоге жены Анастасии Богомоловой.

"Маршрут на 3000 км через Абакан и Кызыл".

Это не просто поездка, это история, которую потом рассказываешь долго и с огоньком в глазах.

Рассвет на кардоне "Нарым"

А если хочется остаться ближе, но всё равно получить заряд "дикости", — добро пожаловать на Столбы. Красноярский фотограф Сергей Токарев поделился атмосферными кадрами с кардона "Нарым".

"Сергей Токарев как всегда офигенно отснял Столбы и домики на кардоне "Нарым".
Захотелось встретить там рассвет".

Домики в тишине, туманы и огни рассвета — звучит как идеальный выходной.

Ещё три направления — в запасе

Кроме этих трёх, Сураев упомянул ещё несколько локаций. Пока они не раскрыты, но звучит как повод следить за обновлениями prmira. ru и собирать рюкзак заранее.

Уточнения

Красноя́рск — один из крупнейших городов России, крупнейший экономический, образовательный и культурный центр Восточной Сибири, шестой по численности населения город страны.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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