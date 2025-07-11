Опасный полёт: как одно прикосновение к попутчице изменило жизнь пассажира навсегда

Спящая пассажирка и уголовное дело: подробности скандала в Австралии

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Австралии мужчина может столкнуться с серьёзными последствиями после того, как его действия на борту самолёта привели к уголовному делу. По информации местной полиции, инцидент произошёл 29 мая, когда 36-летний пассажир решил подойти к спящей женщине из США и непристойно к ней прикоснуться.

Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салон самолёта

После этого инцидента женщину пересадили на другое место, чтобы она могла продолжить полёт в более комфортных условиях. По прибытии в Сидней мужчину задержали правоохранительные органы, и ему были предъявлены обвинения в совершении акта непристойности.

Если его вина будет доказана, он может получить до семи лет тюремного заключения. Судебное разбирательство началось 9 июля, и дело продолжает привлекать внимание общественности.

Уточнения

Австра́лия (англ. Australia, МФА: [əˈstreɪljə], от лат. austrālis — «южный»), официальная форма — Австрали́йский Сою́з, или Содру́жество Австра́лии (англ. Commonwealth of Australia, МФА: [ˈkɒm.ənˌwɛlθ əv əˈstreɪljə]) — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.

