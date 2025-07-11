Молниеносная опасность: как обычная кошачья царапина чуть не стала роковой для туристки

Во время своего путешествия по Таиланду 19-летняя британка столкнулась с неожиданной опасностью. Когда она прогуливалась с подругой, мимо неё пронеслась испуганная бродячая кошка, оставив на её ноге небольшую царапину. Однако, как выяснилось позже, это могло обернуться серьёзной угрозой для здоровья, так как существует риск заражения бешенством.
Девушка не медлила и сразу обратилась за медицинской помощью. В больнице ей оказали первую помощь, введя антитела в рану, а затем сделали прививку от опасного вируса.
Несмотря на возникшую ситуацию, туристка решила продолжить своё путешествие и завершила курс вакцинации в других медицинских учреждениях, как в Таиланде, так и в Индонезии. Этот случай стал для неё напоминанием о том, как важно быть осторожным во время путешествий и следить за своим здоровьем. Об этом сообщает Daily Mail.
Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.
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