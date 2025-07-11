Молниеносная опасность: как обычная кошачья царапина чуть не стала роковой для туристки

Кошачья царапина в Таиланде: как девушка избежала смертельной опасности

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время своего путешествия по Таиланду 19-летняя британка столкнулась с неожиданной опасностью. Когда она прогуливалась с подругой, мимо неё пронеслась испуганная бродячая кошка, оставив на её ноге небольшую царапину. Однако, как выяснилось позже, это могло обернуться серьёзной угрозой для здоровья, так как существует риск заражения бешенством.

Фото: flickr.com by James Arup Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кот

Девушка не медлила и сразу обратилась за медицинской помощью. В больнице ей оказали первую помощь, введя антитела в рану, а затем сделали прививку от опасного вируса.

Несмотря на возникшую ситуацию, туристка решила продолжить своё путешествие и завершила курс вакцинации в других медицинских учреждениях, как в Таиланде, так и в Индонезии. Этот случай стал для неё напоминанием о том, как важно быть осторожным во время путешествий и следить за своим здоровьем. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

