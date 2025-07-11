Медведь съел запасы туристов: что происходит на Байкале

Агрессивный медведь выгнал туристов с маршрута в Прибайкалье

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Прибайкальском национальном парке временно закрыли один из самых известных туристических маршрутов из-за появления медведя, который нарушил покой отдыхающих. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

Фото: flickr.com by Gregory "Slobirdr" Smith, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Медведь

Закрытие касается "Большой Байкальской тропы-1", где сейчас существует реальная угроза для людей из-за агрессивного поведения хищника. Сотрудники парка активно информируют всех зарегистрированных туристов о ситуации и призывают их покинуть маршрут.

Несколько групп отдыхающих столкнулись с медведем. В одном из случаев он не дал пройти семейной паре, прогуливающейся в районе пади Варначка, и инспекторы парка были вынуждены эвакуировать их на лодке. Кроме того, медведь забрался в лагерь на мысе Соболев и съел запасы туристов.

По словам руководителя одной из групп, хищник не покинул лагерь даже после использования светошумовых ракет. В результате семеро туристов были вынуждены спуститься к берегу Байкала. Спасатели прибыли на катере, помогли собрать вещи и вывезли группу, а также ещё четырех отдыхающих, которые также расположились на мысе Соболев.

Специалисты сейчас обсуждают, как поступить с медведем, так как его поведение стало результатом того, что он попробовал человеческую еду. Теперь он может ассоциировать людей с лёгким источником пищи.

Уточнения

Байка́л (бур Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км².

