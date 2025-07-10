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Электровелосипеды захватывают Лондон: удобство с побочными эффектами

В Лондоне вводят меры против нарушений на электровелосипедах — новые штрафы
2:16
Туризм

Лондон переживает настоящий бум электровелосипедов, но вместе с ним растёт и раздражение горожан. Быстрые, тяжёлые и зачастую управляемые неопытными пользователями, эти транспортные средства всё чаще становятся причиной хаоса на улицах и тротуарах столицы.

Электровелосипеды
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Электровелосипеды

Электровелосипеды: удобство или угроза

С одной стороны, электровелосипеды — это экологичный и эффективный способ передвижения по городу. Они помогают снизить нагрузку на общественный транспорт и уменьшают количество автомобилей на дорогах. Однако с увеличением их числа возникают и новые проблемы.

Многие пользователи не соблюдают правила дорожного движения: проезжают на красный свет, используют телефоны во время езды и игнорируют пешеходов. Особенно опасны мощные модели, которые могут развивать высокие скорости и часто оказываются незаконными.

Проблемы на тротуарах

Одна из главных жалоб лондонцев — беспорядочно оставленные электровелосипеды, блокирующие тротуары и создающие препятствия для пешеходов, особенно для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Компании, предоставляющие услуги аренды, не всегда обеспечивают надлежащее размещение своих транспортных средств.

Меры по контролю

Transport for London (TfL) начала вводить штрафы для компаний, чьи электровелосипеды блокируют пешеходные зоны. Штраф составляет £50 за каждое нарушение, удваиваясь при несвоевременной оплате. Кроме того, с марта 2025 года большинство электровелосипедов запрещено перевозить в метро и на других линиях TfL из-за риска возгорания аккумуляторов.

Поиск решений

Некоторые компании внедряют новые модели оплаты, основанные на расстоянии, а не на времени, чтобы снизить мотивацию к быстрой и неосторожной езде. Также обсуждается введение идентификаторов для электровелосипедов, что позволит легче отслеживать нарушителей.

Лондон стоит перед выбором: как сохранить преимущества электровелосипедов, минимизируя при этом их негативное влияние на городскую среду.

Уточнения

Transport for London (сокращённо TfL) — статутная корпорация, являющаяся функциональным подразделением администрации Большого Лондона.

Тротуа́р (фр. trottoir), Вы́мостка или вы́мостки — элемент обустройства дорог, предназначенный для движения пешеходов, мостовая для пешеходов, по бокам улицы.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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