Электровелосипеды захватывают Лондон: удобство с побочными эффектами

Лондон переживает настоящий бум электровелосипедов, но вместе с ним растёт и раздражение горожан. Быстрые, тяжёлые и зачастую управляемые неопытными пользователями, эти транспортные средства всё чаще становятся причиной хаоса на улицах и тротуарах столицы.
С одной стороны, электровелосипеды — это экологичный и эффективный способ передвижения по городу. Они помогают снизить нагрузку на общественный транспорт и уменьшают количество автомобилей на дорогах. Однако с увеличением их числа возникают и новые проблемы.
Многие пользователи не соблюдают правила дорожного движения: проезжают на красный свет, используют телефоны во время езды и игнорируют пешеходов. Особенно опасны мощные модели, которые могут развивать высокие скорости и часто оказываются незаконными.
Одна из главных жалоб лондонцев — беспорядочно оставленные электровелосипеды, блокирующие тротуары и создающие препятствия для пешеходов, особенно для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Компании, предоставляющие услуги аренды, не всегда обеспечивают надлежащее размещение своих транспортных средств.
Transport for London (TfL) начала вводить штрафы для компаний, чьи электровелосипеды блокируют пешеходные зоны. Штраф составляет £50 за каждое нарушение, удваиваясь при несвоевременной оплате. Кроме того, с марта 2025 года большинство электровелосипедов запрещено перевозить в метро и на других линиях TfL из-за риска возгорания аккумуляторов.
Некоторые компании внедряют новые модели оплаты, основанные на расстоянии, а не на времени, чтобы снизить мотивацию к быстрой и неосторожной езде. Также обсуждается введение идентификаторов для электровелосипедов, что позволит легче отслеживать нарушителей.
Лондон стоит перед выбором: как сохранить преимущества электровелосипедов, минимизируя при этом их негативное влияние на городскую среду.
Transport for London (сокращённо TfL) — статутная корпорация, являющаяся функциональным подразделением администрации Большого Лондона.
Тротуа́р (фр. trottoir), Вы́мостка или вы́мостки — элемент обустройства дорог, предназначенный для движения пешеходов, мостовая для пешеходов, по бокам улицы.
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