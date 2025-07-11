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Отчаянная битва за жизнь: как туристка более суток выживала в горах Сьерра-Невада без еды и воды

Туристка спасена в горах Сьерра-Невада: борьба за жизнь длилась более суток
1:16
Туризм

В Калифорнии спасатели совершили героическую операцию по спасению туристки, сорвавшейся в горах Сьерра-Невада. Девушка, покорявшая в одиночку пик Уильямсон, оступилась и упала, получив серьёзную травму ноги. Оставшись без еды, воды и тёплой одежды на высоте более 4 тысяч метров, она провела на крутом склоне больше суток, ожидая помощи.

Сьерра-Невада
Фото: flickr.com by Tom Hilton, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сьерра-Невада

Несмотря на грозу, разразившуюся в горах, и потерю рюкзака с необходимыми вещами, туристка смогла воспользоваться спутниковым телефоном и отправить сигнал SOS с координатами своего местоположения. Спасательная операция осложнялась погодными условиями и труднодоступностью места происшествия.

Первая попытка эвакуации была сорвана из-за шторма. Группа альпинистов, высаженная на склоне горы, не смогла добраться до пострадавшей. Лишь на следующий день благодаря усилиям вертолётчиков и спасателей, спустившихся к девушке по верёвкам, её удалось эвакуировать и доставить в больницу. Спасатели восхитились мужеством и выдержкой туристки, сумевшей сохранить спокойствие в экстремальной ситуации. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточнения

Сье́рра-Нева́да (исп  Sierra Nevada — «заснеженные горы») — горный хребет в западном поясе Кордильер в Северной Америке, проходящий почти через всю восточную часть штата Калифорния.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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