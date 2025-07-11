Ценовая дискриминация в Гватемале: как светлокожих принимают за американцев

Фуэстес-Джорджинас: оазис, который обходится туристам дорого

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская блогерша Марина Ершова отправилась исследовать Гватемалу и поделилась первыми впечатлениями от этой латиноамериканской страны в своём онлайн-дневнике. Одним из первых пунктов её маршрута стали знаменитые горячие источники Фуэстес-Джорджинас.

Фото: commons.wikimedia.org by Rigostar, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Гватемала

Девушка была поражена контрастом: палящее солнце внизу и оазис прохлады, свежести и пара в окружении густых джунглей наверху. Она призналась, что почувствовала себя героиней фильма.

Однако радость от посещения этого живописного места была омрачена ценовой дискриминацией. Марина отметила, что с туристов берут втридорога, в отличие от местных жителей. Она объяснила это тем, что в Гватемале всех светлокожих принимают за американцев, с которых, по мнению местных, можно и нужно брать больше.

Несмотря на этот неприятный опыт, Марина с юмором отнеслась к ситуации, отметив, что она путешествует бюджетно, но со вкусом.

Уточнения

Гватема́ла (исп. Guatemala, [ɣwateˈmala]), официальное название — Респу́блика Гватема́ла (исп. República de Guatemala, [reˈpuβlika ðe ɣwateˈmala]) — государство в Центральной Америке.

