Ценовая дискриминация в Гватемале: как светлокожих принимают за американцев

Российская блогерша Марина Ершова отправилась исследовать Гватемалу и поделилась первыми впечатлениями от этой латиноамериканской страны в своём онлайн-дневнике. Одним из первых пунктов её маршрута стали знаменитые горячие источники Фуэстес-Джорджинас.
Девушка была поражена контрастом: палящее солнце внизу и оазис прохлады, свежести и пара в окружении густых джунглей наверху. Она призналась, что почувствовала себя героиней фильма.
Однако радость от посещения этого живописного места была омрачена ценовой дискриминацией. Марина отметила, что с туристов берут втридорога, в отличие от местных жителей. Она объяснила это тем, что в Гватемале всех светлокожих принимают за американцев, с которых, по мнению местных, можно и нужно брать больше.
Несмотря на этот неприятный опыт, Марина с юмором отнеслась к ситуации, отметив, что она путешествует бюджетно, но со вкусом.
Гватема́ла (исп. Guatemala, [ɣwateˈmala]), официальное название — Респу́блика Гватема́ла (исп. República de Guatemala, [reˈpuβlika ðe ɣwateˈmala]) — государство в Центральной Америке.
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