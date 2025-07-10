В Геленджике открылся новый аэропорт — что ждёт туристов, рассказываем

Аэропорт Геленджика откроется 18 июля 2025 года для регулярных рейсов

3:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спустя более двух лет ожидания аэропорт Геленджика вновь открылся — и сразу вызвал бурную реакцию у туристов. Продажи билетов стартовали буквально накануне, но уже через несколько часов билеты на первый рейс "Аэрофлота" были раскуплены. Причина — не только в спросе, но и в "динамичных" ценах: стоимость взлетела с 18 до 42 тыс. рублей буквально за полдня.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Самолёт

Что уже известно о рейсах

Рейсы пока выполняются только в дневное время — с 8:30 до 20:00 мск. Первыми о полетах объявил "Аэрофлот": 18, 20 и 23 июля запланированы первые рейсы, а с 25-го они станут ежедневными. С 6 августа добавится второй рейс, который через два дня также перейдёт на ежедневный режим. Самолёты — Airbus A320.

Цены и спрос: что происходит

Стоимость на первые рейсы росла почти в режиме реального времени:

18 июля — от 42 тыс. руб. (билетов уже нет)

20 июля — 35 тыс. руб.

23 июля — около 25 тыс. руб.

Для сравнения: билет в Сочи у того же "Аэрофлота" стоит примерно 13 тыс. руб. Неудивительно, что соцсети заполнились возмущениями — пользователи пишут, что даже в Турцию дешевле.

Чего ждать туристам и рынку

Аэропорт был закрыт с 24 февраля 2022 года — как и другие воздушные гавани юга страны, включая Симферополь, Анапу и Ростов. Теперь же его внезапное открытие совпало с приходом нового министра транспорта — новость просочилась всего за пару дней до официального подтверждения от Росавиации.

По оценке гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, до конца года аэропорт может принять 120-160 тыс. туристов. Это "подстегнёт" бронирования — "в 1,5-2 раза", — но только если цены на авиабилеты будут не выше сочинских.

В "Алеане" добавляют: "По фантастическим ценам первых рейсов рядовой турист вряд ли полетит — да даже первоначальные 17-18 тыс. получили самый негативный отклик".

Почему Геленджик — не Сочи

Эксперты напоминают: Геленджик никогда не был бюджетным курортом. Глава сети турагентств "Розовый Слон" пояснил: "Город не рассчитан на большой туристический поток — отелей в 5-6 раз меньше, чем в Сочи". Горы не позволяют развернуться инфраструктуре, а цены на проживание высоки:

"Все включено" — от 142 тыс. руб. за двоих

Премиум-отели — от 190-200 тыс. руб.

Прогноз — рост цен на жильё минимум на 15% при восстановлении турпотока. Летний сезон уже в разгаре, но времени, чтобы выжать максимум, осталось совсем немного.

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ — "воздух" и лат. portus — "гавань, место посадки, пристань") — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.



Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis — "птица") — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС), необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов (систему аэродромов и аэропортов, средств обеспечения полётов), а также специализированные области знаний (аэродинамики, механики полёта, аэронавигации).

