Вьетнам в шоке от наплыва туристов: почему россияне массово ринулись в эту страну

Что-то явно происходит. Только за первые шесть месяцев 2025 года во Вьетнам приехало почти 260 тысяч туристов из России — это столько же, сколько за весь 2024-й! Такого наплыва вьетнамские курорты не видели давно, а сами местные только разводят руками: ожидания были скромнее.
Причин несколько:
А главное — Вьетнам оказался идеальной заменой для привычных зимних направлений.
Понимая масштаб происходящего, компании стремятся закрепить успех. Уже в сезоне 2025-2026 планируется расширение регулярных рейсов из:
В моде — прямые рейсы и туры от 7 до 12 дней. Особым спросом пользуются пакеты "всё включено", а при выборе страны на первом месте — безопасность, климат и цена.
"Вьетнам отлично подходит для россиян: тепло круглый год, разумные цены и хорошие условия для семейного отдыха", — говорит Фан Данг Ань, заместитель гендиректора Anex Vietnam.
Он также отметил, что Вьетнам становится всё заметнее в России благодаря активному участию в туристических выставках и сотрудничеству в СМИ.
Туристический бум застал Вьетнам врасплох, но не надолго. Отельеры уже нанимают русскоязычный персонал, а гиды штудируют тонкости славянского менталитета. Раньше российский рынок считался второстепенным, а теперь стал приоритетным.
Вьетна́м (вьет. Việt Nam), ([vîət nāːm]), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, тьы-ном 共和社會主義越南, конг хоа са хой тю нгиа вьет нам) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере — с Китаем, с востока и юга омывается Южно-Китайским морем.
Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.
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