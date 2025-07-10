Вьетнам в шоке от наплыва туристов: почему россияне массово ринулись в эту страну

За полгода — 239,3%: турпоток из России во Вьетнам стремительно растёт

2:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что-то явно происходит. Только за первые шесть месяцев 2025 года во Вьетнам приехало почти 260 тысяч туристов из России — это столько же, сколько за весь 2024-й! Такого наплыва вьетнамские курорты не видели давно, а сами местные только разводят руками: ожидания были скромнее.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Пляжи Вьетнама

Почему все рванули именно во Вьетнам

Причин несколько:

Прямые рейсы из крупных российских городов возобновлены.

Легкая визовая система — въехать стало проще.

Погода, особенно в центральных провинциях, круглый год радует солнцем.

Цены — приемлемые, особенно по сравнению с другими направлениями.

А главное — Вьетнам оказался идеальной заменой для привычных зимних направлений.

Статистика говорит сама за себя

В 2024 году Вьетнам принял 232 300 россиян.

За первую половину 2025-го — уже 259 850.

Рост составил 239,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Среднемесячный поток достиг 43 тысяч человек, хотя в самый пиковый месяц 2024-го (декабрь) приехало "всего" 28 520.

Туроператоры не теряют времени

Понимая масштаб происходящего, компании стремятся закрепить успех. Уже в сезоне 2025-2026 планируется расширение регулярных рейсов из:

Москвы

Владивостока

Хабаровска

Благовещенска

Туристы выбирают удобство

В моде — прямые рейсы и туры от 7 до 12 дней. Особым спросом пользуются пакеты "всё включено", а при выборе страны на первом месте — безопасность, климат и цена.

"Вьетнам отлично подходит для россиян: тепло круглый год, разумные цены и хорошие условия для семейного отдыха", — говорит Фан Данг Ань, заместитель гендиректора Anex Vietnam.

Он также отметил, что Вьетнам становится всё заметнее в России благодаря активному участию в туристических выставках и сотрудничеству в СМИ.

Местные учат русский

Туристический бум застал Вьетнам врасплох, но не надолго. Отельеры уже нанимают русскоязычный персонал, а гиды штудируют тонкости славянского менталитета. Раньше российский рынок считался второстепенным, а теперь стал приоритетным.

Уточнения

Вьетна́м (вьет. Việt Nam), ([vîət nāːm]), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, тьы-ном 共和社會主義越南, конг хоа са хой тю нгиа вьет нам) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере — с Китаем, с востока и юга омывается Южно-Китайским морем.



Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

