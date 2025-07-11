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США молчат: Россия добивается возобновления авиасообщения

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2:49
Туризм

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о минимальном отклике со стороны США на предложение Москвы о возобновлении прямого авиасообщения.

Ил-76
Фото: flickr.com by bomberpilot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ил-76

Вопрос о восстановлении рейсов между двумя странами уже был поставлен на официальном уровне, однако конкретного ответа от американской стороны пока не поступило.

Россия, по словам дипломата, не намерена откладывать решение этой темы в долгий ящик. В МИД подчёркивают, что транспортная доступность между государствами является важным элементом не только для двусторонних отношений, но и для поддержки семейных, деловых и гуманитарных связей, которые с каждым годом всё больше страдают из-за ограничений.

"Мы не видим активного отклика от американской стороны, — отметил Рябков. — Тем не менее, у нас есть идеи, как двигаться дальше, и мы не намерены оставлять этот вопрос без внимания".

Также он добавил, что сроки и формат следующего раунда двусторонних консультаций, посвящённых "раздражителям" в отношениях между Россией и США, будут ключевыми в определении дальнейшей стратегии по вопросу возобновления авиарейсов.

Напомним, прямое авиасообщение между двумя странами было приостановлено после начала конфликта на Украине и введения санкционных ограничений.

В настоящий момент граждане вынуждены добираться через третьи страны, что делает перелёты крайне дорогими и неудобными. Восстановление маршрутов, по мнению экспертов, стало бы позитивным сигналом в условиях нарастающего напряжения между двумя странами.

При этом официальные лица в Вашингтоне пока не комментировали возможность возобновления перелётов. Американская сторона, как отмечают источники, концентрируется на других приоритетах, и вопрос транспортной логистики не стоит на первом месте в двусторонней повестке. Тем не менее, обсуждение темы возобновления авиасообщения продолжает фигурировать в дипломатических каналах.

Российская сторона рассчитывает, что в ближайшие недели удастся получить более определённый ответ. Переговоры по линии профильных ведомств продолжаются, а МИД РФ не исключает, что при благоприятных условиях процесс может сдвинуться с мёртвой точки.

Таким образом, вопрос авиасообщения вновь становится маркером состояния отношений между Россией и США. И хотя на данном этапе реакция Вашингтона оценивается как "минимальная", дипломатические источники уверяют, что работа в этом направлении продолжается.

Будущее прямых перелётов — пока под вопросом, но и окончательно исключать такой сценарий в Москве не спешат.

Уточнения

Серге́й Алексе́евич Рябко́в (род. 8 июля 1960, Ленинград) — российский дипломат, заместитель министра иностранных дел России.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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