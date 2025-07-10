Отдыхать без комфорта: туристка раскрыла шокирующие подробности поездки во Владикавказ

Отпуск в Северной Осетии обернулся кошмаром — туристка из России раскрыла правду о Владикавказе

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Поездка во Владикавказ обернулась для туристки из России настоящим разочарованием. Наталия Шевцова, побывавшая в Северной Осетии вместе с мужем и восьмилетним ребенком, поделилась своими впечатлениями с порталом "Тонкости туризма", назвав отпуск потраченными зря деньгами и стрессом.

Фото: commons.wikimedia.org by DenisMoscow6981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кавказ

Семья остановилась в отеле "Бумеранг", где номер обошелся в 2,9 тысячи рублей в сутки плюс 500 рублей за дополнительное место.

"Ожидали хотя бы минимального комфорта за свои деньги, но получили грязь, шум и полное отсутствие сервиса", — возмутилась туристка.

По ее словам, условия были настолько неприятными, что она не рекомендует гостиницу для отдыха с детьми.

Разочарование продолжилось в местных заведениях. В кафе осетинские пироги оказались с сырым тестом и размороженной начинкой, а в ресторане, на который ориентировались по путеводителю, подали жилистое мясо и напитки с запахом плесени.

Экскурсионная программа тоже вызвала нарекания: туристка назвала ее "хаосом и обманом". По ее словам, таксисты навязывали поездки, а маршрутки показались небезопасными для передвижения с ребенком.

"Потрачено: 80 тысяч рублей. Получено: стресс, испорченный отдых и проблемы со здоровьем у ребенка", — подытожила она.

Уточнения

Се́верная Осе́тия (осет. Цӕгат Ирыстон, Цӕгат Иристон), официально — Респу́блика Се́верная Осе́тия — Ала́ния (ирон. Республикӕ Цӕгат Ирыстон — Алани, дигор. Республикӕ Цӕгат Иристон ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

