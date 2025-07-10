Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-премьер Азаров о цифрах с потолка: экономический мираж Украине обеспечен
Как убрать траву между плитками: агроном советует использовать селитру
Спор звёзд: почему Мамаева считает, что Волочковой нужна пластика лица
В Китае компания BYD запустила интеллектуальную парковку с уровнем автономности L4
Почувствуйте себя на 20 лет моложе: поза Королевский голубь предотвращает закрепощение мышц позвоночника
Пищевая плёнка и масло помогают сохранить качество заготовок
Врачи советуют отказаться от экрана во время еды для контроля веса и здоровья ЖКТ
Кулинары рекомендуют двойную обжарку и охлаждённый противень для хруста
Где находится переключатель детской блокировки дверей в автомобиле

Отдыхать без комфорта: туристка раскрыла шокирующие подробности поездки во Владикавказ

Отпуск в Северной Осетии обернулся кошмаром — туристка из России раскрыла правду о Владикавказе
1:26
Туризм

Поездка во Владикавказ обернулась для туристки из России настоящим разочарованием. Наталия Шевцова, побывавшая в Северной Осетии вместе с мужем и восьмилетним ребенком, поделилась своими впечатлениями с порталом "Тонкости туризма", назвав отпуск потраченными зря деньгами и стрессом.

Кавказ
Фото: commons.wikimedia.org by DenisMoscow6981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кавказ

Семья остановилась в отеле "Бумеранг", где номер обошелся в 2,9 тысячи рублей в сутки плюс 500 рублей за дополнительное место.

"Ожидали хотя бы минимального комфорта за свои деньги, но получили грязь, шум и полное отсутствие сервиса", — возмутилась туристка.

По ее словам, условия были настолько неприятными, что она не рекомендует гостиницу для отдыха с детьми.

Разочарование продолжилось в местных заведениях. В кафе осетинские пироги оказались с сырым тестом и размороженной начинкой, а в ресторане, на который ориентировались по путеводителю, подали жилистое мясо и напитки с запахом плесени.

Экскурсионная программа тоже вызвала нарекания: туристка назвала ее "хаосом и обманом". По ее словам, таксисты навязывали поездки, а маршрутки показались небезопасными для передвижения с ребенком.

"Потрачено: 80 тысяч рублей. Получено: стресс, испорченный отдых и проблемы со здоровьем у ребенка", — подытожила она.

Уточнения

Се́верная Осе́тия (осет. Цӕгат Ирыстон, Цӕгат Иристон), официально — Респу́блика Се́верная Осе́тия — Ала́ния (ирон. Республикӕ Цӕгат Ирыстон — Алани, дигор. Республикӕ Цӕгат Иристон ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Домашние животные
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул Аудио 
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры
Домашние животные
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры Аудио 
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Садоводство, цветоводство
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не тявкают и не воют: 5 пород для идеальной жизни в квартире
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Последние материалы
Как убрать траву между плитками: агроном советует использовать селитру
Спор звёзд: почему Мамаева считает, что Волочковой нужна пластика лица
В Китае компания BYD запустила интеллектуальную парковку с уровнем автономности L4
Почувствуйте себя на 20 лет моложе: поза Королевский голубь предотвращает закрепощение мышц позвоночника
Пищевая плёнка и масло помогают сохранить качество заготовок
Врачи советуют отказаться от экрана во время еды для контроля веса и здоровья ЖКТ
Кулинары рекомендуют двойную обжарку и охлаждённый противень для хруста
Где находится переключатель детской блокировки дверей в автомобиле
Ученые прогнозируют исчезновение крупных млекопитающих в ближайшие 200 лет
Цена яиц ниже себестоимости: депутаты требуют объяснений — как это возможно?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.