Скандал в небе: почему чаевые стюардессам вызвали бурю негодования

18% чаевых за обслуживание: почему пассажиры возмущены

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажиры Frontier Airlines выразили недовольство по поводу политики авиакомпании, которая предлагает чаевые стюардессам за обслуживание.

Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стюардесса

Эта практика вызвала бурю эмоций в комментариях на Reddit, где пользователи назвали её настоящим "грабежом на лету".

На рейсе из Денвера в Сиэтл пассажиры заказали пиво и закуски, и при оплате им предложили оставить чаевые с минимальной суммой в 18%. Один из пользователей в соцсети возмутился, что только Frontier просит чаевые, когда их задача — обеспечивать безопасность пассажиров.

Пассажиры отметили, что это выглядит как попытка заставить людей оставлять щедрые чаевые за минимальное обслуживание. Некоторые даже угрожали больше никогда не лететь с Frontier из-за этой практики.

Авиакомпания внедрила систему чаевых шесть лет назад, чтобы дополнять зарплату экипажа. Недавно они изменили подход: теперь пассажир может оставлять чаевые стюардессе, которые она сама заработала, а не делить их между всеми.

Некоторые эксперты и пассажиры считают, что чаевые создают конфликт интересов, так как основная задача стюардесс — безопасность, а не обслуживание. Они подчеркивают, что хорошее обслуживание не должно зависеть от дополнительных выплат.

Некоторые пассажиры готовы оставлять чаевые, если стюардесса проявляет дружелюбие, но многие считают, что такая практика неуместна. Инсайдеры отрасли также не одобряют эту политику, утверждая, что она может привести к негативным последствиям в работе экипажа, пишет nypost…

Уточнения

Чаевые — сумма денег, добровольно выдаваемых обслуживающему персоналу гостиниц, заведений общественного питания, парикмахерам, таксистам и т. п. сверх платы по счёту — «на чай».

