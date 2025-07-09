Почему выбрасывать багажные бирки в аэропорту — рискованная идея

Опасность багажных бирок: что нужно знать каждому путешественнику

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сотрудник авиакомпании предостерегает путешественников от потенциального мошенничества, связанного с утилизацией багажных бирок.

Фото: commons.wikimedia.org by Oxfordian Kissuth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Аэропорт

Пользователь, представившийся менеджером по выдаче багажа, призывает пассажиров выбрасывать бирки дома, а не в аэропорту. Он предупреждает, что злоумышленники могут использовать информацию с бирки, чтобы создать поддельное заявление о пропаже багажа и получить компенсацию.

В соцсети развернулась дискуссия о правдоподобности такой схемы. Некоторые пользователи утверждают, что всегда выбрасывают бирки дома, а другие отмечают, что в Японии даже есть специальные контейнеры для утилизации бирок в аэропортах. Один из пользователей советует уничтожать бирки и посадочные талоны сразу после прибытия в пункт назначения, пишет nypost.

Автор исходного сообщения утверждает, что мошенники могут использовать имя пассажира, номер рейса и код бронирования для создания поддельного запроса.

Однако эксперт по туризму Гэри Лефф считает, что такой вид мошенничества маловероятен. Однако рекомендует сохранять бирку до полного решения всех вопросов с багажом, а затем утилизировать её дома. Лефф отмечает, что бирки содержат ограниченный объем информации, и любые подозрительные заявления о пропаже багажа могут быть немедленно выявлены.

Уточнения

Утилизация — использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).



