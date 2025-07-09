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Пережили экстренную посадку: как 300 человек оказались на острове Терсейра

Самолёт Delta Air Lines совершил вынужденную посадку на Азорах: что произошло
1:19
Туризм

Рейс авиакомпании Delta Air Lines совершил вынужденную посадку на отдаленном острове Терсейра у побережья Португалии из-за проблем с двигателем.

самолет
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
самолет

Airbus A330, направлявшийся из Мадрида в Нью-Йорк, приземлился в аэропорту Лажеш на Азорских островах.

"Безопасность для Delta превыше всего", — заявили в компании, объясняя, что экипаж выполнил процедуру перенаправления после обнаружения технических неполадок.

На борту находились 282 пассажира и 13 членов экипажа, все они благополучно сошли с самолёта.

Пассажирам и экипажу предоставили номера в местных отелях и организовали питание. На следующий день их пересадили на другой самолёт, который доставил всех в Нью-Йорк поздно вечером.

Специалисты по техническому обслуживанию осматривают самолет, а Delta связывается с клиентами, чтобы извиниться за неудобства и предложить компенсацию.

Этот инцидент произошел на фоне повышенного внимания к авиационной безопасности. Несмотря на несколько инцидентов в начале 2025 года, министр транспорта Шон Даффи подчеркнул, что авиация остается "самым безопасным видом транспорта в стране".

Уточнения

Компенсация в международном праве — финансовое возмещение ущерба, причинённого международно-противоправным деянием государства.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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