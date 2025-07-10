Туристы против предпринимателей: скандал в каньоне Гёйнюк набирает обороты

Туристы Антальи возмущены новыми правилами в популярном каньоне

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Анталье разразился скандал, связанный с популярным каньоном Гёйнюк, который привлёк внимание как местных жителей, так и туристов. Все началось с недовольства одного из посетителей, который столкнулся с неожиданным требованием местных предпринимателей: чтобы искупаться в озере, необходимо было что-то купить в их заведении.

Фото: web.archive.org by Tanya Dedyukhina, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Каньон Гёйнюк

Каньон Гёйнюк, находящийся в живописном национальном парке Бейдаглары, является излюбленным местом для отдыха. Экскурсии сюда стоят от 25 до 45 долларов в зависимости от выбранного формата — будь то пешая прогулка или катание на лодке. Вокруг популярных мест расположены кафе и рестораны, которые, похоже, решили воспользоваться ситуацией.

Турист, который стал жертвой этой практики, рассказал, что после успешной лодочной прогулки они хотели искупаться, но столкнулись с запретом. Им объяснили, что заходить в воду можно только при условии покупки в заведении. Несмотря на то что они уже оплатили вход и катание, им отказали в доступе к воде. Это вызвало возмущение, особенно учитывая, что они просто хотели провести время с детьми.

Предприниматели в свою очередь оправдали свои действия ссылкой на указ губернатора Антальи, который якобы ввёл запрет на купание в целях безопасности. Они утверждают, что это мера предосторожности, направленная на предотвращение несчастных случаев, таких как утопления и травмы, однако многие туристы и местные жители сомневаются в искренности таких заявлений, считая, что за этим скрывается желание заработать на посетителях.

Интересно, что в информации о каньоне упоминаются места для купания, что добавляет путаницы в ситуацию. Вопрос о том, действительно ли забота о безопасности стоит за этими ограничениями, остаётся открытым. Об этом сообщает "Турпром".

Уточнения

Анта́лья также Анта́лия (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, который является центром провинции Анталья.

