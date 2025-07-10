Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы Антальи возмущены новыми правилами в популярном каньоне
Исследование показало наличие микропластика в креветках, моллюсках и рыбе
Михалков рассказал, как и когда Ефремов вернётся в театр после УДО
Софи Тёрнер: Игра престолов дала мне сексуальное образование и всё, что я знаю о кино
МФЦ и звонки от полиции: что делать, чтобы не стать жертвой аферистов?
Пентагон проинвестирует в редкоземельные металлы: стоимость акций MP Materials значительно выросла
Живая изгородь из туй: уход, стоимость и проблемы размещения
Почему йоги всего мира выбирают позу пирамиды для ежедневной практики
Забудьте о возрастных болячках ног: 5 упражнений для здоровья вен

Малая команда, большие риски: как Абхазия готовится к летнему туристическому буму?

Безопасность отдыхающих в Абхазии: готовы ли службы к нагрузке?
2:34
Туризм

Абхазия готовится к рекордному наплыву туристов в летнем сезоне 2025 года. По данным Ассоциации туроператоров России, популярные отели, особенно те, что предлагают системы "всё включено" и "полный пансион", уже сейчас забронированы более чем на 70% на июль и август. В связи с этим возникает вопрос о безопасности отдыхающих, которые посетят Сухум, Гагру, Пицунду и другие курорты республики.

Абхазия
Фото: web.archive.org by Gluuuum, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Абхазия

Корреспонденты "Российской газеты" отправились в Абхазию, чтобы оценить готовность местных служб к обеспечению безопасности туристов на пляжах и в горах. Особое внимание уделяется работе чрезвычайных служб, их численности и оснащению.

В Сухуме журналисты стали свидетелями обследования дна моря сотрудниками МЧС. Водолазы, являющиеся универсальными специалистами, готовятся к погружению. Несмотря на прохладное утро, они отправляются на глубину до восьми метров для очистки береговой полосы.

Заместитель начальника ГИМС отмечает, что работа ведется в преддверии высокого сезона, а с увеличением турпотока возрастает и нагрузка на МЧС. Ведомство готовится к возможным чрезвычайным ситуациям, опираясь на тесное сотрудничество с российскими коллегами, которое длится уже 19 лет.

Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) отвечает за безопасность на пляжах. В их задачи входит очистка дна от опасных предметов, контроль за спасателями и поиск пропавших в море. Также они следят за соблюдением запрета на продажу алкогольных напитков на пляжах.

Стоит отметить, что не все пляжи в Абхазии оборудованы спасательными вышками, но работа в этом направлении ведётся совместно с МВД и главами районов. Требования к безопасности постоянно растут, и местные власти начинают относиться к ним с большим пониманием.

Однако штат ГИМС Абхазии невелик — всего пять водолазов на 19 зарегистрированных пляжей, включая частные. При этом только в Сухуме и Сухумском районе протяжённость пляжей составляет 3,5 километра. Водолазы работают с превышением регламентированного времени, что создаёт риск возникновения кессонной болезни. К сожалению, в Абхазии нет барокамер для оказания помощи в таких случаях, и пострадавшего придётся транспортировать в Россию.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Автомобилистам объяснили, как правильно сидеть за рулём для минимальной усталости
Авто
Автомобилистам объяснили, как правильно сидеть за рулём для минимальной усталости Аудио 
Бабуины и львы: почему царь зверей избегает этих агрессивных обезьян
Домашние животные
Бабуины и львы: почему царь зверей избегает этих агрессивных обезьян Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не тявкают и не воют: 5 пород для идеальной жизни в квартире
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Последние материалы
Михалков рассказал, как и когда Ефремов вернётся в театр после УДО
Софи Тёрнер: Игра престолов дала мне сексуальное образование и всё, что я знаю о кино
МФЦ и звонки от полиции: что делать, чтобы не стать жертвой аферистов?
Пентагон проинвестирует в редкоземельные металлы: стоимость акций MP Materials значительно выросла
Живая изгородь из туй: уход, стоимость и проблемы размещения
Почему йоги всего мира выбирают позу пирамиды для ежедневной практики
Забудьте о возрастных болячках ног: 5 упражнений для здоровья вен
Астрономы впервые зафиксировали влияние планеты на звезду
Аккумуляторы массово выходят из строя — причины и последствия
Беременная Ида Галич устроила дерзкую фотосессию с удавом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.