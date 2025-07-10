Малая команда, большие риски: как Абхазия готовится к летнему туристическому буму?

Безопасность отдыхающих в Абхазии: готовы ли службы к нагрузке?

2:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Абхазия готовится к рекордному наплыву туристов в летнем сезоне 2025 года. По данным Ассоциации туроператоров России, популярные отели, особенно те, что предлагают системы "всё включено" и "полный пансион", уже сейчас забронированы более чем на 70% на июль и август. В связи с этим возникает вопрос о безопасности отдыхающих, которые посетят Сухум, Гагру, Пицунду и другие курорты республики.

Фото: web.archive.org by Gluuuum, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Абхазия

Корреспонденты "Российской газеты" отправились в Абхазию, чтобы оценить готовность местных служб к обеспечению безопасности туристов на пляжах и в горах. Особое внимание уделяется работе чрезвычайных служб, их численности и оснащению.

В Сухуме журналисты стали свидетелями обследования дна моря сотрудниками МЧС. Водолазы, являющиеся универсальными специалистами, готовятся к погружению. Несмотря на прохладное утро, они отправляются на глубину до восьми метров для очистки береговой полосы.

Заместитель начальника ГИМС отмечает, что работа ведется в преддверии высокого сезона, а с увеличением турпотока возрастает и нагрузка на МЧС. Ведомство готовится к возможным чрезвычайным ситуациям, опираясь на тесное сотрудничество с российскими коллегами, которое длится уже 19 лет.

Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) отвечает за безопасность на пляжах. В их задачи входит очистка дна от опасных предметов, контроль за спасателями и поиск пропавших в море. Также они следят за соблюдением запрета на продажу алкогольных напитков на пляжах.

Стоит отметить, что не все пляжи в Абхазии оборудованы спасательными вышками, но работа в этом направлении ведётся совместно с МВД и главами районов. Требования к безопасности постоянно растут, и местные власти начинают относиться к ним с большим пониманием.

Однако штат ГИМС Абхазии невелик — всего пять водолазов на 19 зарегистрированных пляжей, включая частные. При этом только в Сухуме и Сухумском районе протяжённость пляжей составляет 3,5 километра. Водолазы работают с превышением регламентированного времени, что создаёт риск возникновения кессонной болезни. К сожалению, в Абхазии нет барокамер для оказания помощи в таких случаях, и пострадавшего придётся транспортировать в Россию.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

