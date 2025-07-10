Каникулы с последствиями: немецкий турист уничтожил скульптуру за 300 тысяч евро — что произошло на Ибице?

Скандальный отпуск: немец стал виновником разрушения скульптуры

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отпуск в Европе обернулся крупными неприятностями для туриста из Германии. Отдыхая на Ибице, он стал виновником повреждения дорогостоящей бронзовой скульптуры.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Руки в наручниках

Инцидент произошёл на пляже Плайя-ден-Босса, где камеры зафиксировали, как мужчина наносит удары по статуе стоимостью более 300 тысяч евро. В результате вандализма скульптура получила серьёзные повреждения, лишившись части руки.

Полиция оперативно отреагировала на произошедшее. Немец был задержан в отеле перед самым отъездом, и теперь ему грозит ответственность за уничтожение культурной ценности. Об этом сообщает испанское издание Cronica Balear.

Уточнения

Иви́са или И́бица (исп. Ibiza [iˈβiθa], кат. Eivissa [əjˈvisə]) — остров в Средиземном море. Ивиса принадлежит к группе Питиузских островов, которые, в свою очередь, являются частью архипелага Балеарские острова.

