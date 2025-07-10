Вьетнам шокирован: в 2025 году русские туристы наводнили страну — почему это происходит?

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Вьетнам переживает туристический бум: россияне ставят рекорды посещений
Туризм

Вьетнам переживает настоящий туристический бум, вызванный резким увеличением числа гостей из России. Местные жители поражены: всего за полгода 2025-го страну посетило столько же россиян, сколько за весь предыдущий год.

Вьетнам
Фото: web.archive.org by Michelle Maria, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Вьетнам

Конкретные цифры говорят сами за себя: 259 850 российских туристов за первые шесть месяцев 2025 года против 232 300 за весь 2024-й. Этот взрывной рост, составивший 239,3%, позволил России войти в десятку ключевых туристических рынков для Вьетнама. Если в декабре 2024 года, самом популярном месяце, прибыло около 28 520 россиян, то в первой половине 2025 года эта цифра в среднем достигла 43 000 человек в месяц. Эксперты прогнозируют, что к концу года количество российских туристов может удвоиться по сравнению с прошлым годом.

Этот феномен объясняется несколькими факторами. Во-первых, возобновление прямых авиарейсов значительно облегчило путешествие. Во-вторых, Вьетнам предлагает привлекательную визовую политику. И, конечно, нельзя забывать о тёплом климате, особенно в центральных регионах страны, который стал отличной альтернативой традиционным зимним направлениям для россиян. Об этом сообщает "Турпром".

Уточнения

Вьетна́м (вьет. Việt Nam), ([vîət nāːm]), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, тьы-ном 共和社會主義越南, конг хоа са хой тю нгиа вьет нам) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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