В Москве — жара до +36°C: тропические ночи и запрет на спирт в косметике

Африканский воздух и антициклон: почему в столице нет шанса на прохладу

3:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

В ближайшие дни москвичей и гостей столицы ожидают настоящие тропики, и похолодания не предвидится.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жара

Согласно прогнозу, жара охватила почти всю европейскую часть России, за исключением Ленинградской и Псковской областей. Причины аномальной температуры — в мощных атмосферных процессах, и они сохранят своё влияние как минимум несколько дней.

Основной фактор — поступление раскалённого воздуха с юга, в том числе из районов Средиземноморья, Северной Африки, Турции и Ближнего Востока. Этот воздух проникает в центральные регионы России, прогревая поверхность земли. Ситуацию усугубляет высотный антициклон, который не даёт образовываться облакам. В результате солнечное излучение беспрепятственно достигает поверхности и буквально "поджаривает" город.

Температурные показатели будут рекордными, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Днём воздух прогреется до +31…+36°C, что превышает климатическую норму на 7-8 градусов. Особый дискомфорт принесут тропические ночи — температура не опустится ниже +19°C, не давая организму полноценно отдохнуть и восстановиться.

Ситуацию не спасёт и дождь — продолжительных осадков не ожидается. Возможны кратковременные грозы, но обильные ливни маловероятны. Это означает не только сухой воздух, но и повышенную нагрузку на организм, а особенно — на кожу, которая становится особенно уязвимой в такую погоду.

Дерматологи предупреждают: привычные средства по уходу за кожей могут оказаться вредными в условиях жары. В первую очередь это касается средств с высоким содержанием спирта — он активно испаряется, обезвоживая кожу, вызывая ощущение стянутости, шелушение и даже усиливая риск солнечных ожогов и пигментации.

Также не рекомендуется использовать ретинол в высоких концентрациях и нестабильные формы витамина С — они могут вызвать раздражение под воздействием ультрафиолета.

Ещё одна группа "летних антагонистов" — тяжёлые текстуры, такие как минеральные масла и силиконы. В жару они могут привести к перегреву кожи, закупорке пор и воспалениям. Не стоит использовать и глиняные маски или абразивные скрабы — они могут повредить верхний слой кожи и усилить реакцию на солнце.

Как ухаживать за кожей правильно? Летом предпочтение стоит отдать мягким пенкам и энзимным средствам для очищения, которые не травмируют кожу. Если появились покраснение или воспаление, дерматологи рекомендуют использовать пантенол в первые 1-2 дня, а затем подключать увлажняющие и успокаивающие средства с лёгкой текстурой и антиоксидантами.

Таким образом, в ближайшие дни москвичам придётся не только искать тень и прохладу, но и пересматривать свой летний уход за кожей, чтобы сохранить здоровье и внешний вид в условиях экстремального тепла.

Уточнения

Роман Менделевич Вильфанд (род. 13 июня 1948, Киев, УССР, СССР) — советский и российский метеоролог, почётный профессор МГУ, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации (2003). Директор «Гидрометцентра России» (2001—2018), научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.

