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Стоповер-виза за 830 рублей: дешёвый способ увидеть Эр-Рияд по пути в другую страну

Не только Саудовская Аравия: Flynas предлагает маршруты по Азии и Африке
2:30
Туризм

С 1 августа у российских туристов появится новая возможность открыть для себя Ближний Восток: саудовская авиакомпания Flynas запускает прямые рейсы из Москвы в столицу Саудовской Аравии — Эр-Рияд. Это направление может стать интересным как для туристов, ищущих новые маршруты, так и для деловых поездок.

Саудовская Аравия, столица Эр-Рияд
Фото: commons.wikimedia.org by lawepw, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Саудовская Аравия, столица Эр-Рияд

Полёты будут выполняться три раза в неделю на современных лайнерах Airbus A320. Минимальная стоимость билета в одну сторону начинается от 12 500 рублей, а в оба конца — от 34 100 рублей. Это делает маршрут конкурентоспособным по цене среди дальнемагистральных направлений.

Для въезда в Саудовскую Аравию россиянам необходима виза. Её можно оформить заранее в электронном виде — такая виза обойдётся примерно в 8300 рублей. Также существует альтернатива — виза по прибытии, она стоит около 6300 рублей, но её доступность лучше уточнять заранее. Для тех, кто использует Эр-Рияд как транзитный пункт, Flynas и национальный перевозчик Saudia предлагают стоповер-визу сроком до 96 часов всего за 830 рублей. Это отличная возможность познакомиться с городом по пути в другую страну.

Flynas позиционирует себя как международную бюджетную авиакомпанию с широкой маршрутной сетью. Из Эр-Рияда и других городов Саудовской Аравии доступны рейсы в Иорданию, Индию, Кению, Марокко и ещё десятки стран. Таким образом, Эр-Рияд может служить не только самостоятельной точкой назначения, но и удобным транзитным хабом для путешествий по Азии и Африке.

Кроме Flynas, на рынке присутствует и авиакомпания Saudia, которая, по предварительной информации, планирует запустить свои рейсы в Москву с 14 октября. Однако официального подтверждения от перевозчика пока не поступало.

Саудовская Аравия активно развивает туризм и открывает страну для иностранных путешественников, в том числе из России. Уникальные культурные и природные достопримечательности, высокий уровень безопасности и новые прямые авиарейсы делают Эр-Рияд перспективным направлением уже этим летом.

Уточнения

Flynas (ранее Nas Air)— бюджетная авиакомпания Саудовской Аравии. Базируется в международном аэропорту Короля Халида.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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