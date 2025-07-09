Дешевле, чем в Европе: почему малазийский остров Лангкави стал мечтой туристов

Малайзия с выгодой: Лангкави заманивает россиян пляжами и скидками до 45% на отели

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пока одни россияне изо всех сил пытаются попасть в Европу, другие открывают для себя неожиданные уголки Азии. Один из таких — малазийский остров Лангкави. Туроператоры заявляют: направление неожиданно стало хитом. И главная причина — цены вниз на 45%!

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Курортный пляж

"Лето на Лангкави — это условно низкий сезон из-за возможных дождей. Но зато — меньше людей, скидки на отели до 45%, и как следствие — туры дешевеют примерно на 20%", — объясняют эксперты.

Куда и за сколько

По словам представителей Space Travel, спрос на Лангкави вырос в разы. В FUN&SUN говорят о шестикратном росте — хоть и с низкой стартовой базы. Другие туроператоры также фиксируют уверенный интерес. И неудивительно: тур на 10 ночей в популярных отелях с завтраками можно взять от 270 тыс. рублей на двоих. Если хочется 5 звёзд — готовьте минимум 340 тыс. рублей.

Что делать кроме пляжа

Лангкави — это не только пляжи. Туроператоры советуют включать в программу:

круизы на яхтах;

катание на сапах в мангровых зарослях;

поездки к водопадам на квадроциклах;

зиплайн и подъём по канатке SkyCab к Небесному мосту;

мини-зоопарк, крокодиловую ферму и традиционные деревушки.

Азия в одном флаконе

Туристы охотно берут комбинированные программы. Например, маршрут от PAC Group и Space Travel включает Куала-Лумпур, Путраджаю, Малакку, Джокьякарту, Сингапур, Лангкави и Пенанг. Также популярны варианты "Малайзия + Таиланд" и "Малайзия + Сингапур".

Лангкави в этом году — находка: дешевле, свободнее и всё ещё с вайбом экзотики.

Уточнения

Мала́йзия (малайск. Malaysia [məlejsiə]) — государство в Юго-Восточной Азии, территория — 330 803 км², состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем — Западная Малайзия и Восточная Малайзия.



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