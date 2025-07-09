Паттайя возвращается в топ: туроператоры отмечают резкий рост спроса

Семейный бум в Паттайе: курорт неожиданно стал хитом лета 2025

2:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Паттайя, которую долгое время считали молодежной и бюджетной локацией, стремительно меняет имидж. Курорт в 2025 году уверенно сокращает отставание от Пхукета по числу туристов из России — и делает это за счёт… семей. Внимание к направлению объяснимо: инфраструктура становится удобной для отдыха с детьми, а цены — всё ещё радуют.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Семейный отпуск

Туроператоры фиксируют рост спроса

Спрос на туры в Паттайю за год увеличился в два раза, отмечают в Let's Fly, FUN&SUN и Space Travel. Курорт формирует до 30% всех продаж по Таиланду в летний сезон, сообщают в "Русском Экспрессе", TEZ TOUR и "Интуристе".

"Заявок на отдых с детьми стало в 2,5 раза больше, чем годом ранее", — сообщил Дмитрий Лапшин, руководитель юго-восточного направления Let's Fly. "Раньше Паттайю выбирали в основном бюджетные туристы без детей. Сейчас — всё чаще семьи", — добавляет Алена Горбунова, руководитель отдела продаж ITM group.

FUN&SUN подтверждает: уже треть всех заявок приходится на семьи с детьми. Аналогичную тенденцию замечают и в PAC Group, и в ПАКС.

Что изменилось на курорте

Туристическая Паттайя стала меняться: курорт адаптируют под разные категории отдыхающих. Открываются новые отели, ориентированные на семьи — вроде Grande Centre Point Space Pattaya 4* в "космическом" стиле. Обустраивают пляжи, тротуары, модернизируют дороги и аэропорт Утапао.

Цены по-прежнему остаются лояльными, а перелёты в Бангкок — доступными благодаря тарифам китайских и ближневосточных авиакомпаний. Удобное расположение Паттайи делает её идеальной для комбинированных туров.

Экскурсии и развлечения

Семейный отдых — не значит скучно. Вот лишь часть популярных активностей:

круизы на острова, особенно Ко Лан;

поездки на Ко Самет и Ко Чанг;

экскурсии по реке Квай;

гастротуры;

Нонг Нуч и открытый зоопарк Кхао Кхео (с 10 по 13 июля там — фестиваль в честь дня рождения карликовой бегемотихи Му Дэнг, детям до 12 лет вход бесплатный);

дельфинарий, аквапарки;

шоу-программы "Тиффани" и "Алказар".

Где останавливаются туристы

"Туристы предпочитают гостиницы в пешей доступности от моря, с бассейнами, СПА, спортзалом и детскими площадками. Важны зелёная территория и баланс "цена-качество”", — комментируют в FUN&SUN.

Россияне теперь не просто едут на недельку — многие бронируют туры на 15-30 ночей, сообщают в TEZ TOUR. До 90% всех заявок — на отели категории 3-4*.

Уточнения

Экску́рсия (от лат. excursio — вылазка, набег, вторжение) — коллективное посещение достопримечательных мест, музеев и прочих мест с учебными или культурно-просветительскими целями; часто сочетается с туризмом.



Патта́йя (тайск. เมืองพัทยา, [mɯ̄a̯ŋ pʰát.tʰā.jāː]; варианты написания — Патта́я, Пхаттхая) — курортный город на юго-востоке Таиланда, в провинции Чонбури.

