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Израиль снова зовёт туристов — тревожный сигнал или окно возможностей

Red Wings запустит рейсы из России в Эйлат и Тель-Авив с 31 июля 2025 года
2:29
Туризм

Туристы в растерянности: билеты продаются, рейсы заявлены, а рекомендация "не лететь" всё ещё в силе. Возобновление полётов в израильский Эйлат из России намечено на конец июля — но официально с направления пока не снят тревожный статус.

Red Wings
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Red Wings

Рейсы из четырёх городов и амбициозные планы

Авиакомпания Red Wings планирует с 31 июля открыть прямые рейсы в Эйлат и Тель-Авив из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Минеральных Вод. По данным Министерства туризма Израиля, "в продаже уже есть билеты". Всего анонсировано до 34 рейсов в неделю.

Первый запуск сорвался: подвёл июньский конфликт

Однако, как напомнили в РСТ, проект уже однажды сорвался: старт планировался 12 июня, но именно в этот день обострился конфликт между Ираном и Израилем. В итоге Red Wings выполнила только один рейс — и замерла в ожидании. Туроператоры тогда уже выкупили блоки мест, продажи шли активно, с расчётом до осени.

Перемирие подписано — но чиновники не торопятся

24 июня было объявлено о перемирии между Ираном и Израилем. Посольство России в Израиле сообщило: "в связи с относительной стабилизацией ситуации в области безопасности препятствия для посещения Израиля на данный момент отсутствуют".

Минэкономразвития молчит — и рынок замирает

Тем не менее, несмотря на заявление дипломатов, ключевое ведомство — Минэкономразвития — не спешит отменять свою рекомендацию туроператорам не продавать путёвки в Израиль. И пока она действует, массового спроса не предвидится.

Спрос на нуле, туроператоры выжидают

Рынок, по мнению экспертов, замер. Спрос — на нуле. Все ждут. Ситуация напоминает хрупкое перемирие, которое в любой момент может сорваться, как это уже произошло в июне. Тем более, что в конфликте участвуют третьи силы, и стабильности ожидать пока рано.

Египет тоже страдает — и сбрасывает цены

Интересно, что страхи туристов бьют и по соседним направлениям. Египет, граничащий с Израилем у Эйлата, также почувствовал отток. Впрочем, это обернулось плюсом для тех, кто рисков не боится: туры сейчас можно найти по "старым" ценам — от 25 тысяч рублей с человека.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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