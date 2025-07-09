Почему 18-часовой полёт сравнивают с марафоном — даже турбулентность тут не главный враг

Самый долгий авиарейс: как экипаж Singapore Airlines работает 18 часов 45 минут в небе

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самый протяженный беспосадочный авиарейс в мире, соединяющий аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и аэропорт Чанги в Сингапуре, длится впечатляющие 18 часов 45 минут.

Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стюардесса

Мэдлин Хоу, опытная старшая стюардесса Singapore Airlines, поделилась секретами работы на таких длительных рейсах и советами о том, как сделать путешествие более приятным.

Чтобы сохранять бодрость и концентрацию на протяжении почти 19 часов, экипаж работает по сменному графику.

Хау рассказала, что экипаж отдыхает в специально оборудованных каютах. Она подчеркнула важность полноценного отдыха для каждого члена экипажа, чтобы обеспечить высокое качество обслуживания и соблюдение стандартов безопасности.

Однако, отдых на большой высоте может быть затруднен из-за турбулентности, шума в салоне и смены часовых поясов.

Для Хау, которая часто пересекает до 15 часовых поясов за рейс, борьба с усталостью — серьезная задача.

Она признает, что длительные перелеты могут привести к хронической усталости и периодическим обострениям.

Хау подчеркивает, что взаимодействие между членами экипажа имеет решающее значение для обеспечения безопасности полетов.

"С самого начала смены мы понимаем, что должны поддерживать друг друга в течение 18 часов, чтобы обеспечить эффективное обслуживание, поддержать моральный дух и сохранить энергию", — объясняет она.

Но подготовка начинается задолго до посадки. И Хау старается сделать это лучшим образом, пишет nypost.

Уточнения

Рейс (нидерл. Reis или нем. Reise — путешествие) — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.



