Почему 18-часовой полёт сравнивают с марафоном — даже турбулентность тут не главный враг

Самый протяженный беспосадочный авиарейс в мире, соединяющий аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и аэропорт Чанги в Сингапуре, длится впечатляющие 18 часов 45 минут.
Мэдлин Хоу, опытная старшая стюардесса Singapore Airlines, поделилась секретами работы на таких длительных рейсах и советами о том, как сделать путешествие более приятным.
Чтобы сохранять бодрость и концентрацию на протяжении почти 19 часов, экипаж работает по сменному графику.
Хау рассказала, что экипаж отдыхает в специально оборудованных каютах. Она подчеркнула важность полноценного отдыха для каждого члена экипажа, чтобы обеспечить высокое качество обслуживания и соблюдение стандартов безопасности.
Однако, отдых на большой высоте может быть затруднен из-за турбулентности, шума в салоне и смены часовых поясов.
Для Хау, которая часто пересекает до 15 часовых поясов за рейс, борьба с усталостью — серьезная задача.
Она признает, что длительные перелеты могут привести к хронической усталости и периодическим обострениям.
Хау подчеркивает, что взаимодействие между членами экипажа имеет решающее значение для обеспечения безопасности полетов.
"С самого начала смены мы понимаем, что должны поддерживать друг друга в течение 18 часов, чтобы обеспечить эффективное обслуживание, поддержать моральный дух и сохранить энергию", — объясняет она.
Но подготовка начинается задолго до посадки. И Хау старается сделать это лучшим образом, пишет nypost.
Рейс (нидерл. Reis или нем. Reise — путешествие) — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.
450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.