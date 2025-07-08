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Как обычный городок стал местом силы на 10 лет — зачем семья Манакер возвращается сюда снова и снова

Горное ранчо и тёплые пончики: каким бывает идеальный семейный уик-энд в Мэгги-Вэлли
1:44
Туризм

Лорен Манакер рассказывает о том, как на протяжении многих лет их семья совершала регулярные поездки из их дома в Чарльстоне (Южная Каролина, США) в Мэгги-Вэлли — живописный горный городок, уютно расположившийся среди холмов западной части Северной Каролины.

река в горах
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
река в горах

Для семьи с 10-летней дочерью, обожающей лыжи и верховую езду, Мэгги-Вэлли — идеальное сочетание очарования, приключений и непринужденности.

Мэгги-Вэлли может похвастаться впечатляющими склонами Каталучи, которые хорошо подходят для семейного отдыха.

Кроме того, небольшой размер курорта позволяет избежать огромных толп, часто встречающихся на более крупных курортах. Никаких бесконечных очередей на подъемники, только приятное времяпровождение на склонах всей семьей.

В дополнение ко всему, здесь царит атмосфера уютного горного очарования. Персонал дружелюбный.

Особенно им нравится посещать ранчо Cataloochee, которое является не просто ранчо, а целым комплексом развлечений. Ранчо, расположенное у подножия Больших Дымчатых гор, предлагает конные прогулки с захватывающими панорамными видами.

"По утрам в выходные мы покупаем теплые пончики и сидр в одном из местных заведений, а затем отправляемся исследовать необычные магазины и ремесленные рынки Мэгги-Вэлли", — говорит Лорен.

Для них поездка в Мэгги-Вэлли — отсутствие спешки, излишнего планирования и стресса. Кажется, что город живет в своем собственном ритме, который заставляет нас замедлиться и наслаждаться каждым моментом, пишет Business Insider.

Уточнения

Ра́нчо (исп. rancho, откуда англ. ranch «ранч/рэнч») — один из наиболее распространённых методов ведения сельского хозяйства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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