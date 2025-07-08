300 метров через волшебный мост: что скрывает Чивита-ди-Баньореджо

Лучшие места для гурманов в Чивите-ди-Баньореджо — не упустите эти гастрономические сокровища

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мария Сальвати обожает посещать Чивита-ди-Баньореджо, крошечный городок, расположенный менее чем в двух часах от Рима.

Фото: commons.wikimedia.org by Costas78, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ городок

Этот средневековый город на холме получил название "Умирающий город" из-за своей хрупкой инфраструктуры, пострадавшей от землетрясений и эрозии. Несмотря на это, Мария считает, что жизнь здесь бурлит благодаря вкусной еде и потрясающим видам.

Чтобы добраться до городка, нужно пройти по 300-метровому пешеходному мосту из соседнего города Баньореджо. Переход по этому мосту успокаивает, и во время прогулки открываются великолепные виды на окружающий ландшафт. Мария наслаждается историческими зданиями и романтической атмосферой, которая царит вокруг.

Чивита-ди-Баньореджо — отличное место для дегустации традиционных итальянских блюд. Мария обожает обедать в Osteria al Forno di Agnese, где подают домашнюю пасту и свежие салаты. Особенно ей нравятся пинчинелле с фисташковым песто и салат с клубникой и моцареллой. Во второй половине дня она заходит в винный бар d'Andrea, чтобы выпить аперитив и попробовать местные деликатесы.

Мария также рекомендует посетить Джардино-дель-Поэта — красивый сад с розами и декоративными растениями, откуда открывается захватывающий вид на окрестности. В этом саду можно купить джемы, которые Мария всегда берет с собой в дорогу, пишет Business Insider.

Уточнения

Пе́сто (итал. pesto — толчёный, молотый) — соус итальянской кухни на основе базилика, семян пинии, сыра пармезан и оливкового масла. Его добавляют к различным блюдам, в том числе к макаронным изделиям, пицце, супу-пюре из авокадо или томатов, и намазывают на хлеб.



