Осколки богов, шрамы войны и шёпот великих: есть один город, который не поддаётся времени

Козельск — город воинской славы с древними храмами, мемориалами и усадьбами

3:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Город, не сдавшийся даже войскам Батыя, где камень V века хранит след языческой богини, а в центре горит Вечный огонь. Это Козельск — старейший город Калужской области, переживший столько бед, что само его существование кажется подвигом. О нём снят фильм с говорящим названием "Злой город", но за этим мрачным образом скрывается героическая история.

Фото: commons.wikimedia.org by XPEH13, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Козельск

Козельск старше Москвы — первое упоминание датируется 1146 годом. В 2009 году он получил почётное звание Города воинской славы. Расположен в 254 километрах от Москвы и всего в 72 - от Калуги. Его улицы помнят шаги Пушкина, Достоевского, Толстого, Тургенева, Гоголя, Пришвина и многих других. Но куда интереснее то, что сохранил сам город.

Что посмотреть в Козельске: 5 главных мест

Даже если у вас всего один день в Козельске, этих пяти мест хватит, чтобы прочувствовать дух города. Здесь древность переплетается с трагедией, величие — с тишиной, а каждый объект — это не просто туристическая точка, а настоящая история, вырезанная в камне, кирпиче и памяти людей.

Усадьба Березичи.

Почти разрушенное строение конца XIX века принадлежало князю Алексею Оболенскому. В этих стенах бывали Лев Толстой и композитор Николай Рубинштейн. Сегодня усадьба — это скорее память о временах русской аристократии, чем полноценный объект, но её стены по-прежнему хранят следы великой эпохи.

Водонапорная башня.

Построенная в XIX веке, она до сих пор привлекает внимание своей архитектурой. Башня состоит из трёх визуально разных уровней: нижняя часть — массивная кладка, средняя украшена гигантскими окнами, а верхний ярус выложен светлым кирпичом с тёмным орнаментом. Это не просто техническое сооружение, а настоящее украшение города.

Площадь героев Козельска.

Мемориальный комплекс, посвящённый воинам всех эпох: от защитников города в XIII веке до солдат Великой Отечественной. Здесь установлена скульптура "Скорбящая мать", горит Вечный огонь, а рядом стоят фигуры воинов, павших за Родину в разные столетия. Это место не только о памяти, но и о стойкости.

Каменный крест.

Возможно, самая древняя достопримечательность города. По легенде, этот камень стоял здесь ещё в V веке как идол вятичей — богиня-защитница женщин. После крещения Руси местные жители превратили его в крест, сохранив форму, но изменив смысл. Уникальное сочетание дохристианской и христианской культуры в одном предмете.

Успенский собор.

На этом месте в 1238 году стояла деревянная церковь, где жители укрылись от войск Батыя. Когда враги подожгли храм, никто не вышел — люди предпочли сгореть, но не сдаться. Позже здесь возвели собор, ставший символом мужества и веры. Сегодня он напоминает о подвиге, который навсегда вошёл в историю.

А что ещё?

В Козельске есть зелёные парки, уютные смотровые площадки и тишина, которую не нарушают толпы туристов. Это город не про суету, а про чувство времени, которое здесь словно остановилось, чтобы сохранить главное — память и достоинство.

Уточнения

Козе́льск - город в Калужской области Российской Федерации.

