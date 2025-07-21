Храм или мираж? Это место существует, хотя выглядит как фантазия на грани сна

Когда говорят об Индии, первое, что приходит на ум — Тадж-Махал. Но стоит лишь немного углубиться в культуру этой страны, и вы поймёте: её архитектурные чудеса не ограничиваются Агрой. Среди южных сокровищ — один по-настоящему уникальный храм, который вызывает одновременно благоговейный трепет и искреннее изумление. Речь идёт о храме Минакши в Мадурае.
Южный город Мадурай, расположенный в штате Тамилнад, стар как сама история: его упоминали ещё античные авторы — Плиний, Птолемей, Страбон. Здесь и возвышается главная святыня — храм Минакши, посвящённый богине, о которой мало кто слышал за пределами Индии.
Минакши — не просто жена Шивы, она — его аватар, воплощение богини Парвати. Её образ удивителен: половина тела — цвета малины, другая — чёрная, в волосах сияет полумесяц, в руках — меч и лотос.
Рождение Минакши окутано мифами. Легенда гласит: царь Малаядхваджи, не имея детей, стал молить Шиву о наследнике. Вместо сына он получил дочь, найденную на берегу океана. У девочки были глаза, выпуклые, как у рыбы, — отсюда и имя: "Минакши" (рыбьеглазая). А ещё - три груди. Мудрец предсказал: третья исчезнет, когда она встретит своего избранника.
Так и случилось. Став царицей, Минакши отправилась в поход, и, сражаясь в Гималаях, повстречала Шиву. Мгновенно исчезла третья грудь, а вместе с этим наступила и её новая судьба — как жены великого бога.
История храма не менее драматична, чем судьба его покровительницы. Возведённый ещё до нашей эры, он стал мишенью захватчиков в XIV веке. В 1310 году мусульманские армии разрушили храм почти полностью. Но позже, с возвращением индуистских правителей, святыню начали восстанавливать — камень за камнем.
Такое восстановление стало настоящим подвигом архитекторов своего времени. К XV веку храм вновь обрёл величие. Даже Марко Поло восхищался его красотой во время путешествий по Азии.
С приходом британцев святыня пережила упадок. Однако в 1956 году начался сбор пожертвований на реставрацию. В 1995 году храм Минакши полностью восстановили — и он вновь стал гордостью Мадурая.
Комплекс храма занимает внушительные 5,7 гектара. Его форма — почти идеальный прямоугольник (258x223 м), а по углам возвышаются 14 великолепных башен — гопурам. Эти башни, характерные для южноиндийской архитектуры, поражают не только своими размерами (до 50 м в высоту), но и немыслимым количеством скульптур — около 33 тысяч.
На каждом уровне гопурам — боги, мифические существа, мудрецы, демоны, танцоры. Ни одной повторяющейся фигуры! Каждые 12 лет мастера вручную обновляют краску на каждой скульптуре — это работа, достойная отдельного восхищения.
В храме есть и другие уникальные постройки:
Зал тысячи колонн (на деле их 985) — каждая из которых украшена сценами из мифов.
Камбатади Мандапам — зал, посвящённый восьми проявлениям Шивы.
Зал попугаев, где раньше жили птицы, произносившие имя Минакши.
Пруд золотой лилии — водоём у входа, в котором совершаются ритуальные омовения. По поверью, его воды очищают душу не хуже, чем воды Ганга.
А ещё здесь есть две позолоченные башни, в которых хранятся главные святыни — скульптуры Минакши и Шивы.
Храм Минакши — это не музей, а действующая святыня. Сюда стекаются не только туристы, но и паломники со всей Индии. Особенно в апреле, когда проходит фестиваль Читираи, посвящённый божественной свадьбе Минакши и Шивы. Праздник длится целый месяц, и участие в нём — редкая удача.
Здесь регулярно проходят свадебные обряды, ритуалы пуджи и другие священные церемонии. Для Мадурая храм — не просто духовный центр, но и экономическая опора: он обеспечивает работу для ремесленников, гидов, торговцев.
И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии.
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