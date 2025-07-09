Как романтика на крыше обернулась задержанием: шокирующая история петербургских туристов

Задержание группы туристов: вечерняя экскурсия на крышах Петербурга оказалась ловушкой

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вечерняя прогулка по крышам Петербурга обернулась неприятностями для двух десятков туристов. Вместо романтичных видов на город их ждала встреча с полицией и задержание. Как сообщает Telegram-канал Shot, группа приобрела билеты на экскурсию у компании Roofburgs, привлёкшись положительными отзывами. Цена удовольствия составила три тысячи рублей с человека.

Фото: commons.wikimedia.org by anjstray, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Закат в Санкт-Петербурге

Первые тревожные звоночки прозвенели, когда гид попросил соблюдать тишину при подъёме. Оказавшись на крыше, туристы осознали, что место совсем не оборудовано для прогулок: ветхие конструкции и опасные подъёмы вызывали опасения. Вскоре гид и вовсе исчез, оставив группу в неловком положении.

Примерно через полчаса на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они сообщили, что туристы незаконно проникли на крышу, взломав несколько замков. Часть группы была задержана. Попытки связаться с организаторами экскурсии оказались тщетными. По информации Telegram-канала, компания Roofburgs могла заработать на этом мероприятии около 150 тысяч рублей.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д; разг. Питер, СПб) — второй по численности населения город России.

