78-летняя украинка расплакалась в аэропорту: как визовые проблемы разлучили мать и дочь

Краков и визовые трудности: как 78-летняя украинка боролась за воссоединение с дочерью

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

В аэропорту Кракова произошёл инцидент с 78-летней украинкой Людмилой К., которая пыталась посетить свою дочь в Великобритании. Пожилая женщина преодолела долгий путь — 25 часов в автобусе из Киева, но столкнулась с неожиданными трудностями на этапе посадки на рейс авиакомпании Ryanair.

Фото: commons.wikimedia.org by Mach240390, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Аэропорт Кракова

Причиной отказа в посадке стала проблема с электронной визой, которая не соответствовала её старому виду на жительство. Это известие стало настоящим ударом для Людмилы, и она не смогла сдержать слёз. Ее дочь Мария рассказала, что мать провела около четырёх часов на стойке регистрации, переживая не только из-за отказа, но и из-за неопределённости с ночлегом, так как она не успела отдохнуть после долгой поездки.

К счастью, на следующий день волонтёр, который помогал украинским беженцам, смог решить проблему с визой, и Людмила получила возможность продолжить свой путь. Однако это решение обернулось дополнительными расходами для Марии — ей пришлось потратить около 600 фунтов стерлингов на ночлег для матери, новый билет и такси до закрытого консульства Великобритании. Эта история подчёркивает, как сложно бывает преодолевать бюрократические преграды, особенно в условиях стресса и неопределенности.

Уточнения

Кра́ков (пол. [ˈkrakuf], лат. Cracovia, нем. Krakau [ˈkʁaːˌkaʊ̯], укр. Краків, идиш קראָקע ['krɔ.kə]; полное официальное название — Столичный королевский город Краков (пол. Stołeczne Królewskie Miasto Kraków)) — один из крупнейших городов на юге Польши, расположенный на реке Висле в 295 км от Варшавы.

