Не попадитесь в ловушку: как избежать распространённых ошибок в Узбекистане

В Узбекистане дроны под запретом: как не нарушить закон во время путешествия

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественник Денис Забелин, ведущий блог "Жизнь в движении", предостерёг туристов, планирующих поездку в Узбекистан, от ряда распространённых ошибок. В своём материале он обратил внимание на строгие правила, действующие в стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Официальный веб-сайт Агентства культурного наследия Республики Узбекистан, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бухара

В частности, блогер подчеркнул, что ввоз и использование беспилотных летательных аппаратов, или дронов, строго регламентированы узбекским законодательством. Кроме того, он призвал путешественников уважительно относиться к местным традициям в одежде. Забелин отметил, что Узбекистан, будучи страной с мусульманскими корнями, предъявляет более высокие требования к внешнему виду, чем, например, российские курорты или страны Юго-Восточной Азии.

Ещё одно важное предупреждение касалось обмена валюты. Несмотря на то что неофициальные обменные пункты могут предлагать более выгодный курс, блогер настоятельно рекомендовал пользоваться услугами банков и лицензированных обменников, чтобы избежать возможных проблем с законом.

Уточнения

Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston / Ўзбекистон [ozbekiˈstɒn]), официальное название — Респу́блика Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston Respublikasi / Ўзбекистон Республикаси) — государство, расположенное в центральной части Средней Азии. Является нейтральным государством.

