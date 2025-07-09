Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Была новичком: Энн Хэтэуэй призналась в ментальном срыве на съёмках Матери Марии
Разочарование, убытки и нулевая ликвидность: почему китайские машины теряют доверие
ISBT подтвердила существование уникальной группы крови у пациентки из Гваделупы
Клубничное тирамису: рецепт легкого десерта со свежей клубникой
Взволнованные фанаты поздравляют Анну Asti с новым питомцем: кто он такой?
Учёные подтвердили существование гигантской обезьяны весом до 500 килограммов
Эксперты рассказали, как правильно хранить бананы дома
Почему ваши тренировки на велотренажёре не дают эффекта — разбираем главные ошибки
Советы огородников: сода, йод и шелуха лука останавливают мучнистую росу на огурцах

Возраст как новый старт: почему старость в Гонконге — это возможность, а не ограничение

Активная жизнь пенсионеров Гонконга: прогулки, фотография и новые увлечения
2:01
Туризм

Гонконг — район, пульсирующий энергией, кажется созданным для молодых и целеустремлённых. Тишина и уединение здесь — роскошь, доступная лишь за пределами мегаполиса. И всё же даже в этом бешеном ритме пожилые люди находят свои способы жить полной жизнью.

Гонконг
Фото: commons.wikimedia.org by Estial, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гонконг

В парке Чай Ван путешественник Алексей Кутовой, рассказавший о своих впечатлениях в личном блоге на платформе "Дзен", стал свидетелем удивительной сцены: группа пенсионеров с профессиональной фототехникой увлечённо наблюдала за черепахами в пруду. Оказалось, это члены фотоклуба, объединённые страстью к фотографии и общению. Они вместе исследуют город, соревнуются в мастерстве и обсуждают технические новинки.

Но фотоклубы — лишь одна из граней активной жизни гонконгских пенсионеров. Здесь популярны клубы любителей кантонской оперы, где пожилые люди поют и устраивают представления в парках, собирая вокруг себя зрителей. Маджонг — ещё одна страсть, объединяющая пенсионеров за столиками в тени деревьев.

Тай-чи — популярный способ поддержания здоровья и душевного равновесия в шумном городе. Групповые занятия собирают множество людей в возрасте, стремящихся к гармонии.

Но не все гонконгские пенсионеры живут прошлым. Некоторые с лёгкостью осваивают современные технологии. Путешественник был поражён, увидев дедушку, увлечённо играющего на трёх смартфонах одновременно.

И, конечно, нельзя забывать о традиционных чайных посиделках. Утром в уютных забегаловках можно увидеть старичков, обсуждающих новости и семейные дела за чашкой ароматного чая.

В Гонконге старость — это не время увядания, а возможность для новых увлечений, общения и активной жизни, адаптированной к ритму этого удивительного места.

Уточнения

Гонко́нг (иер. 香港, англ. Hong Kong, кант. Хёнкон?, с.-кит. Сянга́н?), полное название Специа́льный администрати́вный райо́н Гонко́нг (САР Гонконг) — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Шеф-повар Крюков: зелень для окрошки лучше растирать с солью и хреном
Еда и рецепты
Шеф-повар Крюков: зелень для окрошки лучше растирать с солью и хреном Аудио 
Малиновый ликер без водки: рецепт на коньяке с настаиванием 2–6 недель
Еда и рецепты
Малиновый ликер без водки: рецепт на коньяке с настаиванием 2–6 недель Аудио 
Евразийская рысь исчезает из лесов Европы из-за деятельности человека
Домашние животные
Евразийская рысь исчезает из лесов Европы из-за деятельности человека Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Океан молчал 12 000 лет — и вдруг проговорился: в этом месте может скрываться настоящая Атлантида
100 лет — ни следа, и вдруг трое: кто вернулся в джунгли Бразилии и нарушил вековую тишину
Лес замирает, когда она идёт — но теперь и рысь прячется: что заставило её исчезнуть
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает
Маленький герой с большим сердцем: как пёс весом 2 килограмма спас жизнь своему хозяину, не думая о себе
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Последние материалы
Как носить анклеты летом 2025 года: тренды и стильные сочетания
Учёные из Канады и Новой Зеландии не подтвердили связь одиночества и смертности
Профессор Уинтли: осьминоги обладают сознанием и способностью к обучению
Животные на войне перевозили грузы, лечили раненых и спасали от обстрелов
С чем нельзя сочетать пельмени — объяснение экспертов
Советы садоводов: скипидар и травы отпугивают вредителей от капусты
За движение по обочине через сплошную линию водителю грозит штраф 1500 рублей
Волосатая рыба-лягушка маскируется под водоросли и меняет цвет
Способы стыковки линолеума без порожков и видимых швов — инструкции монтажников
Какой тип боевых искусств выбрать взрослому: мнение инструкторов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.