Возраст как новый старт: почему старость в Гонконге — это возможность, а не ограничение

Активная жизнь пенсионеров Гонконга: прогулки, фотография и новые увлечения

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Гонконг — район, пульсирующий энергией, кажется созданным для молодых и целеустремлённых. Тишина и уединение здесь — роскошь, доступная лишь за пределами мегаполиса. И всё же даже в этом бешеном ритме пожилые люди находят свои способы жить полной жизнью.

Фото: commons.wikimedia.org by Estial, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гонконг

В парке Чай Ван путешественник Алексей Кутовой, рассказавший о своих впечатлениях в личном блоге на платформе "Дзен", стал свидетелем удивительной сцены: группа пенсионеров с профессиональной фототехникой увлечённо наблюдала за черепахами в пруду. Оказалось, это члены фотоклуба, объединённые страстью к фотографии и общению. Они вместе исследуют город, соревнуются в мастерстве и обсуждают технические новинки.

Но фотоклубы — лишь одна из граней активной жизни гонконгских пенсионеров. Здесь популярны клубы любителей кантонской оперы, где пожилые люди поют и устраивают представления в парках, собирая вокруг себя зрителей. Маджонг — ещё одна страсть, объединяющая пенсионеров за столиками в тени деревьев.

Тай-чи — популярный способ поддержания здоровья и душевного равновесия в шумном городе. Групповые занятия собирают множество людей в возрасте, стремящихся к гармонии.

Но не все гонконгские пенсионеры живут прошлым. Некоторые с лёгкостью осваивают современные технологии. Путешественник был поражён, увидев дедушку, увлечённо играющего на трёх смартфонах одновременно.

И, конечно, нельзя забывать о традиционных чайных посиделках. Утром в уютных забегаловках можно увидеть старичков, обсуждающих новости и семейные дела за чашкой ароматного чая.

В Гонконге старость — это не время увядания, а возможность для новых увлечений, общения и активной жизни, адаптированной к ритму этого удивительного места.

Уточнения

Гонко́нг (иер. 香港, англ. Hong Kong, кант. Хёнкон?, с.-кит. Сянга́н?), полное название Специа́льный администрати́вный райо́н Гонко́нг (САР Гонконг) — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.

