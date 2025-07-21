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Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно

Исследователи называют Гуанчжоу и Ухань ведущими промышленными центрами Китая
5:20
Туризм

Райские острова с кокосами и лазурью — это, конечно, прекрасно. Но многие выбирают совсем другую атмосферу: огни небоскрёбов, движение 24/7 и ощущение, будто ты шагаешь в завтрашний день. Идеальное место для такого путешествия — Китай, где мегаполисы не просто большие, а технологичные, многослойные и по-настоящему живые.

Китай
Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Китай

Сколько в стране городов-миллионников? Какие из них крупнейшие? Где ты почувствуешь себя героем футуристического романа? Разбираемся по порядку.

Чунцин — многоярусный монстр с населением 33 миллиона

Самый населённый город Китая — это не Пекин и даже не Шанхай. Это Чунцин, где живёт более 33 миллионов человек. Для сравнения: в Москве — чуть больше 13 миллионов. Город занимает территорию почти в 82 000 км² — это всего немного меньше, чем вся Австрия.

Находится Чунцин на юго-западе Китая, там, где сливаются мутные воды Янцзы и прозрачная река Цзялин. Из-за высокой влажности он часто окутан дымкой — его прозвали столицей туманов.

Фишки города:

  • Канатная дорога через реку — обычный транспорт для местных.

  • Наземное метро, проходящее сквозь жилой дом — едешь на поезде, а мимо проносятся балконы.

  • Здания на разных уровнях: подъезд одного дома может совпадать по высоте с седьмым этажом соседнего.

Шанхай — небоскрёбы, свет и вечное движение

На втором месте — Шанхай с населением около 24 миллионов человек. Город с историей в 1200 лет, где старинные храмы стоят в тени гигантских башен. Здесь ультрасовременные здания вписаны в узоры китайских улиц.

Что стоит увидеть:

  • Башни "Восточная жемчужина", "Цзинь Мао" и "Шанхайская башня" — визитные карточки города.

  • Набережная Вайтань: отсюда открывается лучший вид на финансовый центр.

  • Юйюань — "Сад Радости" с павильонами и прудами, словно сошедшими с картин.

  • Храм Нефритового Будды — религиозный символ города.

  • Пешеходная Нанкинская улица — место для фестивалей и безумного шопинга.

Шанхай — город, где чувствуется, как быстро бьётся сердце современного Китая.

Пекин — история, парки и великая стена

Пекин — столица и один из древнейших городов страны. История начинается с первого тысячелетия до нашей эры. Сегодня здесь живёт более 21 миллиона человек.

Главные достопримечательности:

  • Великая Китайская стена — Бадалинский участок самый популярный, до него легко добраться на электричке.

  • Тяньаньмэнь — самая большая площадь в мире.

  • Запретный город — огромный дворцовый комплекс, образец императорской архитектуры.

Пекин — это соединение прошлого и будущего, строгих традиций и прогрессивной урбанистики.

Тяньцзинь — смесь портового ритма и европейского шарма

Население Тяньцзиня — около 16 миллионов. Город на северо-востоке страны, крупный порт и промышленный узел. Его называют "воротами Пекина".

Что посмотреть:

  • Телебашня высотой 415 метров — символ современного города.

  • Храм Одинокого счастья с огромной статуей Будды.

  • Гора Паньшань и колесо обозрения на мосту Юнлэ — локации с самыми красивыми видами.

  • Квартал Пяти авеню — улицы с английскими, французскими и итальянскими домами.

Тяньцзинь удивляет тем, как легко совмещает индустриальность с эстетикой старой Европы.

Гуанчжоу — город, где всё кипит

В Гуанчжоу живёт около 15 миллионов человек. Это промышленный и культурный центр, где дважды в год проходит знаменитая Кантонская ярмарка — крупнейшее шоу технологичных новинок в Азии.

Интересные места:

  • Храм Шести баньяновых деревьев — буддийская святыня с самой высокой пагодой города.

  • Кантонская башня — архитектурный символ и смотровая площадка с экстрим-аттракционами.

  • Центр CTF — ультрасовременный небоскрёб с инновационными офисами.

Гуанчжоу идеально подходит для тех, кто хочет сочетать развлечения, культуру и высокие технологии в одном маршруте.

Ухань — мосты, озёра и башня Жёлтого Журавля

Ухань — город с территорией почти 9000 км² и населением около 11 миллионов человек. Известен как "город воды": четверть его площади — это реки и озёра.

Что посмотреть:

  • Башня Жёлтого Журавля — величественное здание в традиционном стиле.

  • Проспект Европы — район, где здания выполнены в стиле Франции, Италии и Германии.

  • Ресторан-самолёт — настоящая авиамашина с интерьерами под кафе.

  • Храм Гуйюань - древняя святыня с садом и прудом.

Ухань — это Китай, который не кричит, а дышит — мягко, спокойно, и красиво.

Уточнения

Кита́й (кит трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго, "центральное государство", "срединное государство", "срединная империя") — страна Восточной Азии.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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