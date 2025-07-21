Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно

Райские острова с кокосами и лазурью — это, конечно, прекрасно. Но многие выбирают совсем другую атмосферу: огни небоскрёбов, движение 24/7 и ощущение, будто ты шагаешь в завтрашний день. Идеальное место для такого путешествия — Китай, где мегаполисы не просто большие, а технологичные, многослойные и по-настоящему живые.
Сколько в стране городов-миллионников? Какие из них крупнейшие? Где ты почувствуешь себя героем футуристического романа? Разбираемся по порядку.
Самый населённый город Китая — это не Пекин и даже не Шанхай. Это Чунцин, где живёт более 33 миллионов человек. Для сравнения: в Москве — чуть больше 13 миллионов. Город занимает территорию почти в 82 000 км² — это всего немного меньше, чем вся Австрия.
Находится Чунцин на юго-западе Китая, там, где сливаются мутные воды Янцзы и прозрачная река Цзялин. Из-за высокой влажности он часто окутан дымкой — его прозвали столицей туманов.
Фишки города:
Канатная дорога через реку — обычный транспорт для местных.
Наземное метро, проходящее сквозь жилой дом — едешь на поезде, а мимо проносятся балконы.
Здания на разных уровнях: подъезд одного дома может совпадать по высоте с седьмым этажом соседнего.
На втором месте — Шанхай с населением около 24 миллионов человек. Город с историей в 1200 лет, где старинные храмы стоят в тени гигантских башен. Здесь ультрасовременные здания вписаны в узоры китайских улиц.
Что стоит увидеть:
Башни "Восточная жемчужина", "Цзинь Мао" и "Шанхайская башня" — визитные карточки города.
Набережная Вайтань: отсюда открывается лучший вид на финансовый центр.
Юйюань — "Сад Радости" с павильонами и прудами, словно сошедшими с картин.
Храм Нефритового Будды — религиозный символ города.
Пешеходная Нанкинская улица — место для фестивалей и безумного шопинга.
Шанхай — город, где чувствуется, как быстро бьётся сердце современного Китая.
Пекин — столица и один из древнейших городов страны. История начинается с первого тысячелетия до нашей эры. Сегодня здесь живёт более 21 миллиона человек.
Главные достопримечательности:
Великая Китайская стена — Бадалинский участок самый популярный, до него легко добраться на электричке.
Тяньаньмэнь — самая большая площадь в мире.
Запретный город — огромный дворцовый комплекс, образец императорской архитектуры.
Пекин — это соединение прошлого и будущего, строгих традиций и прогрессивной урбанистики.
Население Тяньцзиня — около 16 миллионов. Город на северо-востоке страны, крупный порт и промышленный узел. Его называют "воротами Пекина".
Что посмотреть:
Телебашня высотой 415 метров — символ современного города.
Храм Одинокого счастья с огромной статуей Будды.
Гора Паньшань и колесо обозрения на мосту Юнлэ — локации с самыми красивыми видами.
Квартал Пяти авеню — улицы с английскими, французскими и итальянскими домами.
Тяньцзинь удивляет тем, как легко совмещает индустриальность с эстетикой старой Европы.
В Гуанчжоу живёт около 15 миллионов человек. Это промышленный и культурный центр, где дважды в год проходит знаменитая Кантонская ярмарка — крупнейшее шоу технологичных новинок в Азии.
Интересные места:
Храм Шести баньяновых деревьев — буддийская святыня с самой высокой пагодой города.
Кантонская башня — архитектурный символ и смотровая площадка с экстрим-аттракционами.
Центр CTF — ультрасовременный небоскрёб с инновационными офисами.
Гуанчжоу идеально подходит для тех, кто хочет сочетать развлечения, культуру и высокие технологии в одном маршруте.
Ухань — город с территорией почти 9000 км² и населением около 11 миллионов человек. Известен как "город воды": четверть его площади — это реки и озёра.
Что посмотреть:
Башня Жёлтого Журавля — величественное здание в традиционном стиле.
Проспект Европы — район, где здания выполнены в стиле Франции, Италии и Германии.
Ресторан-самолёт — настоящая авиамашина с интерьерами под кафе.
Храм Гуйюань - древняя святыня с садом и прудом.
Ухань — это Китай, который не кричит, а дышит — мягко, спокойно, и красиво.
Кита́й (кит трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго, "центральное государство", "срединное государство", "срединная империя") — страна Восточной Азии.
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