Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее

Гуанчжоу сохраняет древнюю историю и остаётся индустриальным центром Китая

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Гуанчжоу — город, где история длиной в тысячелетия неожиданно дружит с урбанистикой будущего. Это столица провинции Гуандун, торговое сердце Китая и третий по численности мегаполис страны. Постоянно здесь проживают почти 19 миллионов человек - больше только в Шанхае и Пекине. И если в Пекине чувствуется дух императорских дворцов, а в Шанхае — энергия бизнеса, то Гуанчжоу — это смесь зелёных парков, шумных ярмарок, исторических портов и ультрасовременных кварталов.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Fussan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шанхай, Китай

Когда всё начиналось: история длиною в тысячелетия

Город — один из древнейших в Китае. Его возраст превышает 2000 лет. Первые упоминания о поселении датируются 862 годом до н. э., а в 214 году до н. э., при династии Цинь, здесь основали город Паньюй. Во времена династии Хань Гуанчжоу стал важнейшим морским портом Шёлкового пути. Через него шла торговля с Юго-Восточной Азией, Индией и даже Ближним Востоком.

В XIII веке он стал первой торговой гаванью Поднебесной, куда могли заходить европейские суда. Это принесло ему второе имя — Кантон, заимствованное от португальского Cantão, производного от слова "Гуандун". С блокировки его порта в 1839 году началась Первая опиумная война между Британией и династией Цин.

В Гуанчжоу родилась революция Синьхай, приведшая к падению империи. Здесь в 1895 году революционер Сунь Ятсен поднял одно из первых восстаний. Город стал плацдармом политических перемен, а его порт — ареной исторических событий.

Современный Гуанчжоу: фабрика мира и витрина экономики

Сегодня Гуанчжоу — это промышленный гигант. Его недаром называют фабрикой мира: здесь расположены заводы Honda, Toyota, Nissan, Peugeot, GAC Group. Производством электроники и бытовой техники занимаются Hitachi, LG, Siemens и Procter & Gamble. Город стал ядром оптовой торговли Китая со всем миром.

С 1957 года в Гуанчжоу проходит легендарная Кантонская ярмарка — крупнейшая в Азии. Здесь ежегодно демонстрируют более 150 тысяч видов продукции: от электроники и текстиля до продуктов питания. Это не просто выставка — это параллельная вселенная деловых контактов.

Несмотря на индустриальный масштаб, в Гуанчжоу до сих пор производят традиционные изделия: чай, фарфор, шёлк и народный текстиль. Технологии здесь живут рядом с ремеслом.

Что стоит увидеть: небоскрёбы, искусство и… резкое падение

Площадь Хуачэн — центр нового Гуанчжоу

Современное сердце города — это площадь Хуачэн. Здесь на фоне небоскрёбов раскинулся парк с водоёмом. Рядом возвышаются Canton Tower, Музей провинции Гуандун и Международный финансовый центр. Пространство выглядит особенно впечатляюще вечером, когда неон отражается в воде. В кафе вокруг площади подают гуандунские деликатесы: димсамы, утку на гриле, сладкие супы. Атмосфера живая, но уютная.

Кантонская телебашня — символ XXI века

Canton Tower — архитектурное чудо. Спроектированная голландско-британским тандемом, она была открыта в 2010 году и сразу стала визуальным якорем города. Её изящная спираль словно соединяет землю и небо. На 109-110 этажах расположены смотровые площадки и музей строительства башни. А на высоте 423 м — вращающийся ресторан Lutece с французской кухней и видом, который не хочется отпускать.

Главная экстрим-фишка — Sky Drop. С высоты 485 метров участники поднимаются в креслах на самый верх, а потом… просто падают вниз. Один из самых высоких аттракционов в мире.

Музей изобразительных искусств провинции Гуандун

На юге Китая это один из крупнейших музеев. Открытый в 1997 году, он размещён в современном здании, спроектированном архитектором Мо Бочжи. Площадь — около 20 000 м². Здесь собраны экспонаты от древнего китайского искусства до новейших мультимедийных работ. Регулярно проходят выставки молодых художников и дизайнеров: от живописи до интерактивных инсталляций. Гуанчжоу не просто сохраняет прошлое, он даёт слово будущему.

Уточнения

Кита́й (кит трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго, "центральное государство", "срединное государство", "срединная империя") — страна Восточной Азии.

