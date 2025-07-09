Современный Галлиполи: музыка, маршруты и энергия

Этот южноитальянский город часто называют "Ибицей Ионического моря" — и не зря. Молодёжь стекается сюда летом за движением, пляжными вечеринками и клубами под открытым небом.
Но Галлиполи — не только место для ночной жизни, он хранит в себе глубокое историческое и архитектурное наследие, что делает его по-настоящему универсальным курортом.
Старый город Галлиполи расположен на небольшом острове, соединённом с материковой частью каменным мостом. Его узкие улочки ведут к:
Замок открыт для туристов и предлагает панорамные виды на залив, а также экспозиции Исторического музея, рассказывающие о славном морском прошлом города.
Пляжи Галлиполи на любой вкус:
Новая часть города предлагает развлечения на любой вкус:
Галлиполи также привлекателен для мотоциклистов, благодаря живописным маршрутам по Саленто — с видами на побережье, виноградники и деревушки.
Как добраться: живописно и быстро на мотоцикле или машине
Из Таранто: автострада A14, затем трасса SS7ter через Мандурию до SP359 — и прямиком в Галлиполи.
Альтернатива — прибрежный маршрут через Торричеллу, Сан-Пьетро-ин-Беванья, Порт Чезарео, с захватывающими видами.
Общее расстояние: около 100 км, в пути 1,5 часа.
От Лечче — всего 27 км, на машине или мотоцикле — около 30 минут.
Галлиполи — это идеальное сочетание развлечений, истории и природы. Подходит и для клубной молодёжи, и для романтиков, и для тех, кто хочет открыть для себя настоящую Апулию.
Апу́лия (от др.-греч. Ἀπουλία; итал. Puglia [ˈpuʎːa], неап. Pùglia, тарант. Pugghie, франкопров. Poulye) — область на юго-востоке Италии.
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