Современный Галлиполи: музыка, маршруты и энергия

Галлиполи называют Ибицей Ионического моря с итальянским характером

2:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Этот южноитальянский город часто называют "Ибицей Ионического моря" — и не зря. Молодёжь стекается сюда летом за движением, пляжными вечеринками и клубами под открытым небом.

Фото: commons.wikimedia by Patrick Nouhailler's, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Галлиполи, Апулия, Италия

Но Галлиполи — не только место для ночной жизни, он хранит в себе глубокое историческое и архитектурное наследие, что делает его по-настоящему универсальным курортом.

Старый город Галлиполи расположен на небольшом острове, соединённом с материковой частью каменным мостом. Его узкие улочки ведут к:

дворцам в стиле барокко,

старинным церквям,

живописным внутренним дворам и к Арагонскому замку, возвышающемуся на краю моря.

Замок открыт для туристов и предлагает панорамные виды на залив, а также экспозиции Исторического музея, рассказывающие о славном морском прошлом города.

Пляжи Галлиполи на любой вкус:

Зелёный Залив (Baia Verde) — эпицентр молодежных тусовок и пляжных клубов с диджеями.

Пляж чистоты (Spiaggia della Purità) — уютное место прямо в Старом городе, с видом на стены и церкви.

Punta della Suina и Lido Pizzo — уединённые бухты с кристальной водой и сосновыми рощами.

Lido San Giovanni и Rivabella— отлично оборудованные пляжи с комфортной инфраструктурой для семей и туристов.

Новая часть города предлагает развлечения на любой вкус:

Греческий фонтан, у въезда в город — символ связи с античностью.

Парк Гондар — крупнейший в Италии тематический музыкальный парк, где проходят open-air концерты, фестивали и вечеринки.

Галлиполи также привлекателен для мотоциклистов, благодаря живописным маршрутам по Саленто — с видами на побережье, виноградники и деревушки.

Как добраться: живописно и быстро на мотоцикле или машине

Из Таранто: автострада A14, затем трасса SS7ter через Мандурию до SP359 — и прямиком в Галлиполи.

Альтернатива — прибрежный маршрут через Торричеллу, Сан-Пьетро-ин-Беванья, Порт Чезарео, с захватывающими видами.

Общее расстояние: около 100 км, в пути 1,5 часа.

От Лечче — всего 27 км, на машине или мотоцикле — около 30 минут.

Галлиполи — это идеальное сочетание развлечений, истории и природы. Подходит и для клубной молодёжи, и для романтиков, и для тех, кто хочет открыть для себя настоящую Апулию.

Уточнения

Апу́лия (от др.-греч. Ἀπουλία; итал. Puglia [ˈpuʎːa], неап. Pùglia, тарант. Pugghie, франкопров. Poulye) — область на юго-востоке Италии.

