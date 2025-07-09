Цена решает: сколько россияне готовы платить за жильё в поездках

По данным свежего опроса компании Level Group, основным фактором при выборе жилья для путешествий остаётся цена.
Более половины опрошенных (51%) готовы платить до 3000 рублей в сутки.
Ещё 27% ограничивают бюджет суммой до 5000 рублей, а 13% — до 7000 рублей. Лишь 2% туристов согласны тратить более 10 000 рублей в день на проживание.
Таким образом, для 91% путешественников разумная цена — до 7000 рублей в сутки, и предложения вне этого диапазона воспринимаются как премиум-сегмент.
Отель или квартира? Зависит от цены и привычек
Более половины (54%) туристов в принципе открыты к аренде частного жилья, особенно если это позволяет сэкономить.
Интересно, как россияне оценивают ценовую справедливость:
50% считают, что аренда квартиры априори должна стоить дешевле гостиничного номера, 34% — что цены должны быть примерно равными, только 16% готовы допустить, что квартира может стоить дороже, чем отель.
Этот сдвиг восприятия формирует ожидания рынка: частное жильё должно быть выгоднее, чтобы конкурировать с гостиницами.
Новый тренд — студенческий туризм
Сегмент студенческого туризма также демонстрирует бурный рост. По данным начала 2025 года, в программе "Студтуризм" зарегистрировались 57 тысяч участников — это в полтора раза больше, чем годом ранее.
Такие путешественники особенно чувствительны к цене и, как правило, предпочитают недорогое жильё, хостелы или аренду комнат в частном секторе.
Бюджет — ключевой фактор в туристическом выборе
Общий вывод очевиден: цена — решающий критерий при выборе жилья у абсолютного большинства россиян. Аренда квартиры становится привлекательной не по причине уюта или свободы, а прежде всего как бюджетная альтернатива отелям.
Кроме того, в условиях растущего спроса на доступный отдых внутри страны и расширения молодежных программ, рынок аренды должен адаптироваться под нужды массового туриста — с прозрачным ценообразованием, хорошей логистикой и гибкими условиями проживания.
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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