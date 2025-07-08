Ресторан в Паттайе стал вирусным и всё из-за нарядов хозяйки — как сексуальность превращают в бизнес

Таиланд: блогер из Паттайи сняла сексуальные видео для рекламы ресторана

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Можно ли привлечь толпы клиентов, не потратив ни бата на рекламу? Владелица ресторана Kai Yok Krok в Паттайе нашла способ, о котором теперь спорит весь Таиланд.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Кулинария на высоте

Эффект вирусных видео

Видеоролики, где она готовит еду в соблазнительных нарядах, моментально стали вирусными. Толпы туристов — и местных, и иностранных — выстроились в очередь, чтобы не только попробовать блюда, но и сделать селфи с харизматичной хозяйкой. Одежда блогера находилась на грани допустимого, но на деле она оставалась в рамках приличий — в зале ресторана она никогда не появлялась обнажённой.

Волна критики и обвинения

Сразу же последовала волна критики. В тайских соцсетях хозяйку ресторана обвинили в антисанитарии: мол, готовит без фартука и не покрывает волосы. Возник шум, который быстро вышел за пределы блога.

Публичный ответ хозяйки

Женщина отреагировала публично:

"Блюда, которые я готовила в своих видео, в основном, предназначены для контента, а не для обслуживания клиентов. На кухне все сотрудники носят чистую униформу, фартуки и головные уборы при работе с едой. Безопасность клиентов всегда является главным приоритетом", — объяснила она в телеэфире.

Сексуальный образ — не значит услуга

По её словам, сексуальный образ — лишь часть маркетинга:

"Я честно веду свой бизнес. Мне нужно содержать десятки сотрудников, и я делаю все, чтобы ресторан работал и обеспечивал доход для своих сотрудников", — подчеркнула она.

Также добавила, что интим-услуги никто из персонала не оказывает — речь исключительно о визуальной подаче.

Не первый случай в Таиланде

Тайская публика сразу вспомнила похожие скандалы: продавщица дуриана в бикини и владелица закусочной в Чиангмае, которые тоже использовали внешний вид в качестве "приманки" для клиентов, но позже отказались от этого метода под давлением общественности.

Уточнения

Ма́ркетинг или марке́тинг (от англ. marketing "рыночная деятельность") — организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.



О́браз жи́зни (лат. modus vivendi) или способ существования — система поведенческих, социокультурных, идентификационных и физиологических факторов, определяющих уникальный способ жизнедеятельности индивида или группы.

