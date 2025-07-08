Забытые шедевры Флоренции: капелла Дель Джильо-Нери вновь открыта — что внутри

Во Флоренции 1 июля открыли после реставрации капеллу Дель Джильо-Нери

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В самом сердце Флоренции, в церкви Санта-Мария-Маддалена-деи-Пацци, вновь открылась для посетителей Капелла Дель Джильо-Нери — после тщательной реставрации, вернувшей ей исторический облик.

Фото: commons.wikimedia.org by Rollroboter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Капелла Дель Джильо-Нери

Возвращение к истокам

Капелла, расположенная сразу справа от главного входа со стороны Борго Пинти, является частью архитектурного ансамбля, спроектированного Джулиано да Сангалло в конце XV века. В июле 2025 года, после завершения реставрационных работ, она вновь стала доступна для общественности, представая в том виде, который был задуман последними покровителями — семьёй Нери.

Художественное наследие

Главным украшением капеллы являются фрески, созданные в 1598 году художником Бернардо Барбателли, известным как Бернардино Поццетти. Цикл изображений включает три ключевых сюжета: "Коронация Марии", сцены из жизни святого Бернарда Клервоского — основателя ордена цистерцианцев, и эпизоды из жизни Филиппо Нери, изображённого ещё до его канонизации в 1622 году.

Алтарь украшает картина с изображением святых Ахиллея и Нерея, выполненная художником Доменика Крести, известным как Пассиньяно. Эта работа заменила более раннюю алтарную картину Косимо Росселли, которая была перенесена в основное пространство церкви.

Реставрация и открытие

Реставрационные работы, проведённые Службой археологии, изящных искусств и ландшафта для метрополии Флоренции и провинций Пистойя и Прато, были полностью профинансированы Министерством культуры Италии. В рамках проекта особое внимание уделялось восстановлению декоративных элементов интерьера и фресок.

Официальная церемония открытия капеллы состоялась 1 июля 2025 года в 18:00. На мероприятии присутствовали представители Службы охраны культурного наследия, духовенства и реставрационной компании, ответственной за проведение работ.

Исторический контекст

Комплекс Санта-Мария-Маддалена-деи-Пацци, к которому принадлежит капелла, изначально был построен в 1250 году как небольшой женский ораторий. С течением времени он претерпел значительные изменения, особенно после того, как в 1442 году по указу папы Евгения IV здесь обосновались монахи-цистерцианцы. Сегодня церковь находится под управлением Конгрегации отцов августинцев Успения.

Уточнения

Капе́лла — тип католического строения. На русский язык часто неточно переводится словом "часовня".



Фре́ска (от итал. fresco — свежий, аффреско (итал. affresco — по сырой штукатурке) — одна из техник стенных росписей, противоположность "альсекко" (росписи по сухому).

