Вместо налога — кэшбэк и льготы? Власти ищут, как вернуть интерес к отдыху в России

Председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев официально в своём телеграм-канале опроверг информацию о якобы готовящемся налоге на выездной туризм. По его словам, разработка законопроекта не ведётся, и ни в профильных комитетах, ни в повестке пленарных заседаний такой инициативы нет.
Таким образом, опасения туристов о дополнительных сборах при поездках за границу пока не имеют под собой юридических оснований.
За последние недели в ряде СМИ и Telegram-каналов появились сообщения о готовящемся законопроекте, согласно которому россиян могут обязать платить дополнительный сбор при выезде за границу. Информационные вбросы вызвали широкий общественный резонанс и тревогу у туристов.
Однако депутат Тарбаев призвал не поддаваться панике: "Никаких предпосылок для обсуждения налога нет. Это не стоит в повестке, и подобных документов не существует".
Несмотря на отсутствие инициативы, Тарбаев всё же отметил, что сама логика предложения имеет основания. В России наблюдается дисбаланс между выездным и внутренним туризмом. Миллиарды рублей ежегодно утекают за границу, тогда как внутренние курорты и сервисы нуждаются в поддержке.
Согласно этой логике, часть средств, которые граждане тратят на отдых за рубежом, могла бы идти на развитие регионального туризма, инфраструктуры и сервиса в стране.
В случае если налог когда-либо будет введён, его формат может быть внебюджетным, а полученные средства — направлены на поддержку субъектов РФ, активно развивающих туризм.
Это дало бы стимул регионам конкурировать за туристов и предлагать более качественные условия. Однако официальных обсуждений о механизме распределения таких средств не велось, и всё остаётся на уровне гипотез.
На данный момент угрозы введения налога на выездной туризм нет, но дискуссия о поддержке внутреннего туризма продолжается. Возможно, в будущем власти предложат альтернативные меры мотивации — от кешбэков и субсидий до налоговых льгот для путешествующих по России.
Туристам стоит ориентироваться на официальные источники информации, а не на слухи — именно такая позиция была озвучена в Госдуме.
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