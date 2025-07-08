Вместо налога — кэшбэк и льготы? Власти ищут, как вернуть интерес к отдыху в России

Сангаджи Тарбаев: обсуждения сбора с выезжающих за границу не ведётся

2:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев официально в своём телеграм-канале опроверг информацию о якобы готовящемся налоге на выездной туризм. По его словам, разработка законопроекта не ведётся, и ни в профильных комитетах, ни в повестке пленарных заседаний такой инициативы нет.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Багаж

Таким образом, опасения туристов о дополнительных сборах при поездках за границу пока не имеют под собой юридических оснований.

За последние недели в ряде СМИ и Telegram-каналов появились сообщения о готовящемся законопроекте, согласно которому россиян могут обязать платить дополнительный сбор при выезде за границу. Информационные вбросы вызвали широкий общественный резонанс и тревогу у туристов.

Однако депутат Тарбаев призвал не поддаваться панике: "Никаких предпосылок для обсуждения налога нет. Это не стоит в повестке, и подобных документов не существует".

Несмотря на отсутствие инициативы, Тарбаев всё же отметил, что сама логика предложения имеет основания. В России наблюдается дисбаланс между выездным и внутренним туризмом. Миллиарды рублей ежегодно утекают за границу, тогда как внутренние курорты и сервисы нуждаются в поддержке.

Согласно этой логике, часть средств, которые граждане тратят на отдых за рубежом, могла бы идти на развитие регионального туризма, инфраструктуры и сервиса в стране.

В случае если налог когда-либо будет введён, его формат может быть внебюджетным, а полученные средства — направлены на поддержку субъектов РФ, активно развивающих туризм.

Это дало бы стимул регионам конкурировать за туристов и предлагать более качественные условия. Однако официальных обсуждений о механизме распределения таких средств не велось, и всё остаётся на уровне гипотез.

На данный момент угрозы введения налога на выездной туризм нет, но дискуссия о поддержке внутреннего туризма продолжается. Возможно, в будущем власти предложат альтернативные меры мотивации — от кешбэков и субсидий до налоговых льгот для путешествующих по России.

Туристам стоит ориентироваться на официальные источники информации, а не на слухи — именно такая позиция была озвучена в Госдуме.

Уточнения

Кешбэ́к — термин, который используется в сферах интернет-торговли, банковского дела и игорного бизнеса в качестве обозначения разновидности бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности. Происходит от англ. cashback или амер. cash back — возврат наличных.

