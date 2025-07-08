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Секрет самой длинной волны: как Чикама стала Меккой для сёрфингистов

Туристы в Чикаме выбирают волны вместо экскурсий — сёрфинг вытесняет массовый туризм
2:58
Туризм

Можете забыть про Мачу-Пикчу — Перу готово удивить вас совсем иначе. В северной части страны, в тихом рыбацком городке Пуэрто-Малабриго, больше известном как Чикама, серферы со всего мира ловят волну, которая, по слухам, не заканчивается. И в этом есть доля правды.

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Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Riding_the_North_Beach_waves_(Unsplash).jpg by Julie Macey jules144
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Самая длинная волна в мире

Считается, что именно здесь находится одна из самых длинных левых волн на планете. По данным NASA, её длина может достигать полутора километров.

Чтобы вы понимали масштаб: обычная волна "держит" серфера 7 секунд, а в Чикаме — от 3 до 5 минут. Эффект создаётся за счёт соединения четырёх участков: Мальпасо, Киз, Эль-Пойнт и Эль-Омбре.

"Волны в Чикаме не просто длинные. Они идеальной формы. Они не могли бы так долго разбиваться, если бы это было не так", — говорит серфер из Перу Джино "Чато" Гильен.

Даже новички могут попробовать себя в этих водах — волны здесь не агрессивные, а мягкие и равномерные, что делает Чикаму отличным местом для первых шагов на доске.

Сёрфинг как образ жизни

Чикама — не туристическая Мекка. Здесь нет ярких вывесок или бесконечных туров. Зато есть море, волны и ощущение единства с природой и людьми, которых объединяет любовь к сёрфингу.

В 2013 году правительство Перу признало волну Чикамы культурным достоянием и первой в мире официально защищённой волной. Сейчас таких волн в стране более 40.

И местные ждут от гостей уважения к своей природе. Бутик-отель Chicama, к примеру, предлагает бесплатный кофе тем, кто собирает пластик на пляже. Результат — почти 6 тонн мусора, убранных за годы.

Сёрфинг в Чикаме уже не просто спорт — он стал частью терапевтических программ. Организации вроде Surf Cerrito учат местных подростков сёрфингу, а заодно говорят с ними о ментальном здоровье и экологии.

Где жить и когда ехать

Если хочется комфорта — выбирайте бутик-отель Chicama. Там есть номера с видом на океан, инфинити-бассейн, спа, йога и кулинарные мастер-классы с местными морепродуктами.

Цена — от $140 до $300 в сутки. Есть и более бюджетные варианты: хостел Los Burritos с номерами от $15 и аренда жилья через Airbnb — в среднем $40.

Лучшее время для больших волн — с марта по ноябрь. Добраться просто: летите в Трухильо, а дальше — полтора часа на такси ($40) или автобусе. Доску можно взять на прокат на месте.

А если захотите сменить доску на историю, съездите к руинам Чан-Чана — крупнейшему доколумбовому городу Америки, всего в 30 минутах езды.

Уточнения

Сёрфинг (от англ. surfing) — водный вид спорта, заключающийся в том, что человек (называемый "сёрфером" или "сёрфингистом") едет на передней или нижней части движущейся волны; её движение обычно направлено в сторону берега. С 2021 года сёрфинг является олимпийским видом спорта.

Респу́блика Перу́ (исп. República del Perú , кечуа Piruw Mama Llaqta, айм. Piruw Suyu ), — государство в Южной Америке. На западе омывается Тихим океаном. Третья по площади (после Бразилии и Аргентины) страна Южной Америки.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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